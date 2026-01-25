Novak Djokovic (4º ATP) avanzó de manera directa a los cuartos de final del Abierto de Australia tras el retiro de su rival, Jakub Mensik (17º ATP), por una lesión abdominal que le impidió disputar esta instancia. El servio llegará fresco al partido que definirá su pase a la semifinal del certamen.

El duelo entre Djokovic y Mensik estaba programado para este lunes 26 en el Rod Laver Arena, precinto principal del Melbourne Park. No obstante, tras el aviso del checo, ‘Nole’ clasificó sin jugar y buscará conseguir su título 25 de Grand Slam.

Novak Djokovic busca un nuevo título en Australia Open 2026. (Foto: AFP)

“Esto es difícil de escribir. Después de hacer todo lo posible para seguir adelante, me veo obligado a abandonar por una lesión en un músculo del abdominal que ha progresado en los últimos partidos. Después de largas conversaciones con mi equipo y los médicos, decidimos no pisar la cancha mañana”, publicó Mensik en redes sociales.

Además, el tenista de 20 años agradeció las muestras de apoyo: "Gracias a mi equipo por estar conmigo en cada paso y a todos los que me enviaron mensajes y me animaron. Significa más de lo que creen. Ahora es el momento de recuperarme adecuadamente”.

De esa manera, Djokovic enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Lorenzo Musetti y Taylor Fritz.