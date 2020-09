Novak Djokovic no ha hecho más que generar controversias desde el regreso de las competencias. Tras la cancelación del Adria Tour por múltiples casos de COVID-19, este fin de semana el serbio fue descalificado del US Open tras golpear a una juez de línea en el undécimo juego del primer set. Más allá de la intencionalidad o no en el acto, el reglamento establece la descalificación en esos casos.

La expulsión del número 1 del mundo ocurrió en la cuarta ronda ante Pablo Carreño Busta cuando el español había quebrado el servicio de su rival y se había puesto 6-5 arriba en el primer set. Por la molestia, el serbio impactó con fuerza una pelota y esta cayó en el cuello de la mujer que se encontraba detrás suyo.

El tenista corrió a auxiliarla, pero la jueza ya se encontraba tendida en el suelo. Y aún cuando ya sabía lo que iba a suceder, ser expulsado, explicó sus motivos, dejando en claro que aquel acto no fue intencional.

“Me puedes sancionar con un juego o con un set, tienes varias opciones”, “Ella está bien, no tiene que ir al hospital ni nada por el estilo”, “¿Me vas a descalificar por algo que me sucedió por primera vez en mi carrera, con un juez de línea, en un Grand Slam, en la cancha central?”, fueron algunas de las frases con las que Nole intentó convencer a las autoridades del torneo con que no lo dejaran fuera.

Sin embargo, el supervisor de Grand Slams, el suizo Andreas Egli, el árbitro del torneo, Soeren Friemel, y la jueza de línea, Aurelie Tourte, decidieron castigarlo conforme a lo establecido en el Código de Conducta.

“Los jugadores no podrán golpear una pelota en forma violenta o peligrosa o con ira, patear o lanzar una pelota de tenis dentro del recinto del torneo, salvo en el ejercicio razonable de un punto durante un partido (incluido el calentamiento)”. Además, en este artículo se aclara que “el abuso de pelota se define como intencionalmente o por imprudencia golpear una pelota fuera de la cancha golpear una pelota de forma peligrosa o violenta o golpear una pelota en forma negligente sin tomar en cuenta las consecuencias”.

El momento del pelotazo de Novak Djokovic a la jueza de línea. (Video: ESPN)

MALA SUERTE

La expulsión del torneo no será la única sanción que recibirá Djokovic. El serbio perderá los puntos que había acumulado en este certamen y no obtendrá premios por sus triunfos en el torneo estadounidense.

Cabe resaltar que tras la ausencia de Rafael Nadal y del suizo Roger Federer, Nole era el favorito para ganar el certamen.

