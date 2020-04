El confinamiento obligatorio por el auge del nuevo coronavirus ha sido la excusa perfecta para que los deportistas se acerquen más a sus fanáticos, al menos de manera virtual. Por ello, en los últimos días estrellas de distintos deportes han realizado transmisiones online en sus redes sociales. Novak Djokovic no ha sido ajeno a ello y este sábado charló con Stan Wawrinka en un live de instagram.

De hecho, ‘Nole’ ya se había apuntado a un live con el británico Andy Murray este viernes. Parece ser que al serbio le ha gustado interactuar con sus seguidores y esta vez volvió a hacer un directo. Ahí, el actual número uno del mundo no dudó en llenar de elogios la “grandeza” de Roger Federer y Rafael Nadal.

“Se podría decir que Roger es el GOAT(Greatest of All Time). Un tipo que le gusta a todo el mundo. No espero que la multitud esté de mi lado y estoy de acuerdo con eso, porque es Roger. Muy similar a Rafa. Creo que es más la grandeza de ellos como personas que el hecho de que yo esté haciendo algo mal”, sostuvo ‘Nole’ sobre sus dos grandes rivales en el tour ATP.

Djokovic también se refirió al papel de “malo” que cumple en el ‘Big 3’, luego de que Wawrinka le diga que “en una película nunca hay tres buenos”. “No estoy orgulloso de las reacciones que he tenido en mi carrera. Pero todos somos humanos. Fue más difícil cuando era joven, me pareció injusto. A medida que crecía, aprendí a aceptarlo. Fue un gran alivio”, confesó el serbio.

Por último, el número uno del mundo aprovechó el directo para dar más detalles sobre el fondo que ha creado con Nadal y Federer para ayudar a los jugadores en dificultades económicas debido a la pandemia.

“La ATP repartirá entre 3,5 y 4 millones de dólares entre los tenistas que se encuentren por debajo de los 250 primeros puestos. Intentarán obtener ese dinero a través de los premios de diversos torneos, para hacer el ecosistema del tenis más sostenible”, explicó Djokovic.

