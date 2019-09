Nuevo propietario de Sporting Cristal: "El nombre y la identidad van a mantenerse"

Por: Pedro Canelo e Iván Huerta



El nombre de Joel Raffo está inscrito en la fachada del estadio Nacional de Lima. Un subcampeonato mundial de vela en el 2011 -modalidad Optimist- lo hizo ganador a los Laureles Deportivos. Hoy, en su faceta de empresario, Raffo está comenzando a adaptarse a los días como propietario del club Sporting Cristal. Ya no compite en vela, pero hoy trata de traer nuevos vientos a esta embarcación cervecera. Cerca del Río Rímac, la única obsesión del líder de Innova Sports es llegar a buen puerto.



-¿Cómo lograr que estos cambios administrativos no afecten al tema deportivo?

Ese es uno de los retos y uno de los principales desafíos que tenemos en mente. Siempre nuestra política fue conservar la política y el proyecto deportivo que se viene haciendo. Sporting Cristal ha logrado objetivos en los últimos años, el reto está en desestabilizar el reto deportivo. Tiene diez o más fechas por delante y eso es lo que tenemos que garantizar. No podemos poner eso en riesgo desde ningún parámetro.



-¿La venta de La Florida fue completa?

Sí es completa, la verdad me encantaría dar detalles, pero no puedo hacerlo. Sporting Cristal se ha vendido en su totalidad y el predio era un activo fundamental para nosotros. Y así lo vio Backus también.



-¿La marca del club también fue transferida al cien por ciento? ¿Van a cambiarla?

Incluye el traspaso completo, tanto las propiedades tangibles como intangibles de Sporting Cristal. Eso no va a correr ningún tipo de peligro. El nombre va a mantenerse, la identidad va a mantenerse. Hay mucha historia detrás de este club y nosotros garantizamos que eso continuará.

-¿Entonces todo continuará incluyendo detalles como el color de camiseta?

Nosotros creemos en esto. Cuando postulamos al concurso de postores desde hace cinco meses, antes de hacerlo ya nos habíamos planteado todo esto. Nos dimos cuenta que esto va a acorde a nuestra filosofía, va acorde a lo que nosotros creemos.La esencia de nuestra forma de trabajo es guardar tradiciones, guardar respeto a la historia, hacer proyectos a largo plazo. Venimos a poner el hombro, a poner toda nuestra experiencia en estos once años que tenemos en el rubro.



-¿Cómo fue la experiencia de jugar en menores de Sporting Cristal?

Estuve con Alberto Gallardo trabajando. Vine a una prueba masiva en el club cuando tenía 13 años. Era la primera vez en mi vida que entraba y Alberto Gallardo fue el que nos alineó el equipo. Después de dos días de hacer lo mismo, se quedaron dos chicos. Uno de ellos fui yo y estuve en el club por más de dos años. Lo que pasa es que al mismo tiempo yo competía en vela. Por mucho tiempo hacía las dos cosas a la vez, por un tema de tradición también. Y de ahí venía la presión de mis papás de que la vela sí y el fútbol no. Pero finalmente tenía que tomar una decisión y al final decidimos con mis padres inclinarnos más por el tema de la vela.



-¿Lo marcó mucho esa etapa?

Tuve mucho aprendizaje de una persona como Gallardo a esa temprana edad. Y me empecé a identificar con esta institución. Cuando uno recuerda lo que vivió en el pasado, hay semillas puestas que brotan en alguna etapa en tu vida. Y este es uno de esos casos.



-¿Por qué eligió al club Sporting Cristal?

Por una prueba que se hizo y que nuestra familia me inculcó el tema de las instituciones serias. Por eso mi madre se inclinó por traerme a esa prueba. Además también teníamos conocimiento de la familia Bentín. Todo eso predominó para venir a una prueba masiva.



-¿Eres hincha de Sporting Cristal?

Lo que pasa es que toda la vida he estado ligado al fútbol, desde muy pequeño. No he tenido un hinchaje muy marcado en determinado momento de un equipo. No iba mucho al estadio, veía mucho los partidos por televisión. Desde ese momento de la prueba hubo una conexión y un sentimiento con el club, que trascendió a todo. Por cómo se manejaba, por el profesionalismo, por los valores que tenía, y eso fue algo que marcó una simpatía y un sentimiento más allá de cualquier hinchaje, que he podido tener a una temprana edad.



Joel Raffo fue premiado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. (Foto: El Comercio).

-¿Tu cariño por el club ha crecido ahora con esta adquisición?

No podría medir si ha crecido o disminuido. Esa admiración y sentimiento hacia las cosas bien hechas, que cuidan sus raíces y sus tradiciones. Siempre hemos tenido presente eso. Desde el inicio del concurso de postores sabíamos la responsabilidad que implica esto. En resumen, esa conexión termina siendo la misma. ¿Cuánto amas a tu esposa? ¿Cuánto amas a tu hijo? Ese sentimiento los seres humanos no controlan. Y eso es lo que hubo, algo mucho más fuerte que simplemente decir "ahora debo ser hincha de Sporting Cristal porque juego acá todos los días".



-¿Innova Sports llega con un megaproyecto a largo plazo?

No tenemos un megaproyecto, queremos ser muy claros en esto. Nuestra propuesta de valor viene con una inversión de hace once años a favor del fútbol peruano. Esa inversión ha desarrollado muchas capacidades de nuestro lado y la ponemos a plena disposición del club Sporting Cristal. Desde el jueves, este equipo se ha convertido en el principal proyecto de la empresa Innova Sports. Y eso quiero dejarlo muy claro, se ha especulado mucho sobre esto. Queremos que esta situación crezca, es nuestra prioridad.



-¿Van a distanciarse de la empresa AGREF, que representa futbolistas?

Definitivamente vamos a tomar medidas. En este momento no te podría dar un alcance exacto de cómo se va a reestructurar el grupo empresarial, pero lo vamos a hacer. Si bien no hay conflictos de interés, lo haremos para evitar de que pueda darse algún cuestionamiento sobre este tema.



Joel Raffo tiene su nombre inscrito en el frontis del estadio Nacional. (Foto: El Comercio).

-Podría darse quizá una situación de polémica con algún jugador de AGREF que esté en Cristal...

Es mejor evitarlo y no tanto por nosotros, sino porque debemos ser responsables con los tres o cuatro millones de hinchas que tiene Sporting Cristal.



-¿A dónde apunto el plan de inversión que tienen?

Ya tenemos un plan de inversión, desde el inicio del proceso. Uno de los pilares de nuestro plan es la sostenibilidad. Sporting Cristal ha hecho muy bien las cosas en los últimos años, pero hay líneas de ingresos que no se están explotando, una generación de valor que aún está por hacerse. Por ejemplo, la experiencia de consumidor. Cristal tiene muchos hinchas y hay simpatía por lo que es el club. Queremos generar esa taquilla que hoy no representa lo que es el club.



-¿Cómo van a evaluar la conformación de la nueva dirigencia del club?

El proyecto continúa porque confiamos en las capacidades de las personas que han liderado el proyecto. Ha demostrado resultado y está todo a la vista. Cristal es líder de la tabla acumulada, después de un año con muchos altos y bajos. Vamos a trabajar para dar el soporte que se necesita. No un soporte con control remoto, sin ánimos de hacer una crítica, como quizá se hacía antes. Y esto era porque Backus no se dedicaba al fútbol, allí está una diferencia, en darle atención permanente y continuo para explotar las necesidades del club.



-¿Van a nombrar un nuevo presidente?

Definitivamente se va a instalar un directorio, vamos a garantizar el modelo corporativo para que los hinchas se sientan tranquilos y para lograr un equilibrio de poderes. Cristal es una institución deportiva que tiene que interactuar con los medios, tiene que haber una presidencia que complemente al gerente general. Vamos a buscar personas muy vinculadas al club, que representen la tradición y el sentimiento.



-¿Alfonso García Miró tiene el perfil para ser el nuevo presidente?

Alfonso es el gerente general. Nosotros ya venimos estudiando un directorio con un presidente. Son cargos distintos dentro de este proyecto gestor.



-¿Buscarían a los ex presidentes del club?

No vamos a poner limitaciones, tampoco es un tema de nombres, tenemos que buscar el perfil idóneo que beneficie a la institución. Una de las características es la cercanía y compromiso con el equipo. Esa representatividad tiene que estar.



-¿Un nuevo estadio está en los planes?

Un club moderno tiene que tener instalaciones acorde a lo que se quiere lograr y acorde a lo que se quiere posicionar el club. Es algo que vamos a tener que trabajar. El estadio Alberto Gallardo, por el mismo nombre, está muy vinculado al club. En el mediano plazo vamos a tratar de asegurar esa propiedad y potenciarla para que la experiencia del hincha sea agradable. Y así generar a través de los hinchas una línea de ingreso.