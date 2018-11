Olimpia vs. Libertad EN VIVO: se enfrentarán este sábado (5:50 pm. EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports) en el Estadio Erico Galeano de Capiatá. El duelo es válido por la jornada 20° del fútbol de Paraguay.

El clásico del fútbol paraguayo puede dejar a un gran ganador: el Decano que puede sacar de carrera al Gumarelo en la lucha por el título del fútbol guaraní. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la División Profesional de Paraguay.

Olimpia, este año, ha tenido 'de hijo' a Libertad que no ha podido robarle ningún punto en la temporada y que si sumamos el partido del año pasado son cinco los compromisos que el Gumarelo ha perdido ante el Decano.

El clásico blanco y negro, además, presenta un motivo extra para esforzarse el doble. En caso de que Olimpia sea ganador del partido deja a Libertad fuera de la lucha por el título el Torneo y, dependiendo de lo que haga Cerro Porteño, los dirigidos por Daniel Garnero podrían coronarse campeón de forma anticipada.

El clásico blanco y negro de Paraguay tendrá a Olimpia vs. Libertad peleando palmo a palmo el título. El Guma no puede perder si no quiere regalarle el título al Decano del fútbol guaraní.

Olimpia vs. Libertad: alineaciones probables



Olimpia: Librado Azcona; Ramón Coronel, Julio César Cáceres Jorge Arias y Sergio Vergara; Fernando Cardozo, Hernesto Caballero, Richard Ortiz y Hugo Fernández; Jorge Miguel Ortega, Nicolás Morínigo.

DT: Daniel Oscar Garnero.



Libertad: Carlos María Servín; Cristian Candia, José Canale, Aldo David Zárate y Salustiano Candia; Jesús Amarilla, Egidio Arévalo Ríos, Lucas Sanabria y Edgar Benítez o Matías Espinoza; Iván Franco, Wilson Leiva.

DT: Leonel de Jesús Álvarez.