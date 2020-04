Este confinamiento obligatorio por la pandemia del nuevo coronavirus está sirviendo para que muchos clubes analicen el futuro de los jugadores de su plantilla. El Olympique de Lyon no es ajeno a ello y ya planea renovar el contrato de su máxima estrella, Memphis Depay.

El acuerdo de Depay con el Lyon finaliza en junio del 2021. Por ello, el club de la Ligue 1 ya pone manos a la obra en la prolongación de los servicios del holandés y así evitar que se marche gratis hacia otro equipo el próximo año. Esta situación se complica un poco más, teniendo en cuenta que son muchos los clubes que ya le pretenden.

En ese contexto, el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas, hará todo lo posible para mantener a su jugador insignia en el equipo. “Trabajamos en ello prácticamente todos los días. Converso mucho con Memphis directamente para entrar en una fase de extensión concreta”, señaló el directivo francés en el canal oficial del club ‘OL TV’.

Aulas agregó: “le hicimos una serie de propuestas, pero no fueron aceptadas. Por el momento, no hemos acordado una propuesta de renovación, pero no hay descanso, continuamos discutiendo. Todos los órganos de toma de decisiones de Lyon están de acuerdo con la ampliación”, dijo.

Mientras tanto, Depay continúa recuperándose de la grave lesión en la rodilla derecha que sufrió en diciembre del año pasado. El delantero de 26 años, que anotó nueve goles y dio dos asistencias en 13 partidos de la Ligue 1, tiene previsto regresar a las canchas el 1 de julio del presente año.

