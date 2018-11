Once Caldas vs. Rionegro EN VIVO ONLINE vía Win Sport: juegan por los cuartos de final de la Liga Águila Once Caldas vs. Rionegro (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Win Sports) juegan por la ida de cuartos de final de la Liga Águila en el Estadio Alberto Grisales



Atlético Nacional vs. Once Caldas: resumen del partido. (Foto: Win Sports) (Foto: captura)