Orlando City vs. Seattle Sounders EN VIVO vía YouTube: cotejo por la MLS | EN DIRECTO

Orlando City chocará ante Seattle Sounders este miércoles (6:30 pm. EN VIVO ONLINE vía YouTube) en el Orlando City Stadium por la MLS.

Sin chances de avanzar a la post temporada de la MLS, Orlando City solo juega por el honor de cortar una pésima racha que 12 partidos sin ganar en la MLS. Pero la tendrá complicada porque los Seattle Sounders buscan remomtar en la tabla de posiciones y ganar la conferencia del este. Ver fútbol en vivo de todos los partidos del certamen es posible gracias al avance de la tecnología con transmitir los partidos en directo para millones de usuarios en diferentes países del mundo.

Orlando City vs. Seattle Sounders jugarán con dos grandes ausencias como son Yoshimar Yotun para los leones y Raúl Ruidíaz para los 'green', quienes se pierden este choque por la MLS por estar convocados a la selección peruana que disputará dos amistosos en Estados Unidos. El único peruano en cancha será Carlos Ascues, que se ganó la confianza del entrenador y volverá a ser titular.

A falta de tres partidos para que culmine la temporada regular de la MLS, dos equipos con distintas necesidades como Orlando City vs. Seattle Sounders se verán las caras en el Orlando City Stadium con el objetivo de ganar a toda costa.

Orlando City vs. Seattle Sounders: probables alineaciones



Orlando City: Adam Grinwis; Scott Sutter, Lamine Sane, Shane O’Neill, RJ Allen; Carlos Ascues, Tony Rocha; Will Johnson, Sacha Kljestan, Chris Mueller; Dom Dwyer



Seattle Sounders: Stefan Frei; Nouhou, Chad Marshall, Kim Kee-hee, Kelvin Leerdam; Osvaldo Alonso, Cristian Roldan; Handwalla Bwana, Victor Rodríguez, Henry Wingo, Will Bruin