“Jesús salvó al mundo, pero hoy también hay hombres con el nombre de Jesús que han hecho cosas malas”, explica Osama Vinladen Jiménez López, futbolista peruana de 18 años que jugará esta temporada en la Liga 2, con la camiseta de Unión Comercio. Su nombre se ha convertido en un viral en medios deportivos de España. Cuando le preguntan por esa peculiaridad en su DNI, lo primero que dice Osama es que no existe sentimiento de culpa. Nos dice que cada día está haciendo más intenso su proceso de entrenamiento en Lima. La Liga 2 comienza en una semana y será en la capital. Una oportunidad para exhibir su juego y su habilidad como atacante. Con goles, y con el ascenso a Primera, quiere comenzar a escribir una historia en páginas deportivas y no en la sección de virales o anécdotas.

Ese nombre no fue una casualidad, fue planificado desde los meses de gestación de su madre. El hermano de Osama Vinladen se llama Sadam Huseín. Cuando iba a nacer un tercer hijo en esa familia, el padre planificó bautizarlo como George Bush. Pero fue niña.

“Mi padre se llama Wilder Jiménez, siempre está muy pendiente de las noticias y le pareció peculiar ponernos ese tipo de nombres. Muchas veces me preguntaron si él tiene algo contra Estados Unidos, pero no es así. Podríamos decir que quiso seguir una moda. Nada más fue eso. Ya me acostumbré al nombre, tengo mucha correa. Me han puesto mil chapas. Ahora mis compañeros me dicen ‘Bomba’ o ‘Bombardero’, porque soy un extremo con gol”, explica Osama, quien se encuentra entrenando desde hace varias semanas en Lima.

Más allá del nombre raro, Osama Vinladen es un muchacho con condiciones para destacar como extremo derecho. Formado en las divisiones menores de Unión Comercio, llegó siendo adolescente a la Universidad San Martín. Es natural de Nueva Cajamarca, por eso ahora ha vuelto a su club de origen, que el año pasado descendió a la Liga 2.

“Volví a la selva porque mi abuelita tuvo un problema de salud. Para ese tiempo ya estaba jugando en la San Martín, sin embargo más pesó el tema familiar. Desde el 2017 me reintegré a Unión Comercio y pude debutar en Primera a los 15 años. Fue un golpe durísimo el descenso, pero el equipo ahora está fuerte con la única mirada en volver a Primera”, nos explica Osama, quien esta semana ha sido la noticia más leída en medios españoles como el diario Marca.

A pesar de alternar en la Liga 2, Osama Vinladen no solo espera ascender a la primera división, sino que también espera volver a ser convocado a una selección nacional. Ya estuvo en una Sub 15 y hoy tiene edad para estar en una Sub 20. Quienes siguieron su evolución en la Videna, afirman que es un jugador veloz, que tiene desborde y que, si refuerza el estado físico, podría destacar en un club más protagonista.

-Sin sentencias-

Osama Vinladen reitera que no debería haber una condena por tener ese nombre. Además, afirma que evaluó cambiarse de nombre, pero que ya se acostumbró. En su camiseta de Unión Comercio ya está estampado el nombre “Osama”. “Tengo 18 años, mi camino es largo aún. Tomo con tranquilidad el tema de mi nombre. Es cierto que ahora he aparecido en España, pero antes me buscaron de Colombia y Chile. No le veo nada malo, ya habrá tiempo que se hable más de mi juego que de mi DNI”, nos dice.

La vida laboral de Osama Vinladen Jiménez comenzó temprano. A los 8 años ya vendía marcianos en Nueva Cajamarca y a los 10 ya comenzaba a jugar en clubes de la región. En esa etapa tampoco estuvo lejos de bromas de mal gusto, algo que fue fortaleciendo su carácter desde nuiño. “Vivo de manera independiente desde los 11 años. Soy trabajador y esforzado, ahora solo me concentro es conseguir el cupo a Primera. Son diez equipos por un cupo, así que la exigencia es muy grande", se despide Osama Vinladen.

En todas las entrevistas que ha dado, Jiménez explica que su meta futbolística es acercarse al nivel de juego de André Carrillo. Por ahora su meta principal es recuperar su mejor nivel de juego, superar la pausa por la pandemia y ascender con Unión Comercio. Su deseo es volver a aparecer en las noticias por goles y no por su nombre irrepetible.

Si bien, el pasado 7 de octubre recién cumplió la mayoría de edad, Osama Vinladen ya es padre. Sobre el nombre de su primogénito no tuvo dudas y quiso alejarlo de cualquier relación con las páginas de noticias. El pequeño se llama Santiago.

