Óscar Valdez vs. Jason Sánchez EN VIVO vía ESPN 2: boxeo por título peso pluma OMB desde Reno, Nevada

Un interesante reto se pone en el camino del boxeador mexicano invicto Óscar 'The King' Valdez (25, 20 KO) este sábado en Reno, Nevada. El púgil sostendrá su sexta defensa de su título mundial peso pluma OMB ante el también imbatido estadounidense Jason 'Alacrancito' Sánchez (14, 7 KO) por transmisión de ESPN 2 y Azteca Deportes.

Valdez vs. Sánchez: horarios en el mundo

Estados Unidos: 10:00 p.m.

México: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (domingo 9 de junio del 2019)

Valdez vs. Sánchez: canales de transmisión

Los derechos totales de la transmisión los tiene ESPN 2 para Estados Unidos y Latinoamerica. Mientras que Azteca Deportes lo hará en México.



Óscar Valdez afronta su segunda pelea del año, luego de superar una seria lesión en el 2018. Tras vencer a Carmine Tommasone, 'The King' busca aún más prestigio y se medirá ante el también invicto Jason Sánchez.

"La verdad es que cada vez me cuesta más dar el peso pluma, en mis planes subir a las 130 libras en un futuro no muy lejano. Tengo toda mi carrera peleando en esta división y a veces hay que hacerle caso al cuerpo, y cuando nos pida subir lo haremos", comentó sobre su futuro Óscar 'The King' Valdez.

El dos veces olímpico mexicano Óscar Valdez se refugia en la fuerza de sus puños y en su técnica confrontasionista, para fajarse ante sus rivales y así salir airoso de la batalla.

“Lo veo como un oponente fuerte y daré mi mejor esfuerzo para ganar, trabajé mucho para llegar aquí y no pienso irme pronto, regreso con ese cinturón a México”, expresó Óscar 'The King' Valdez previo al combate.

Jason Sánchez, también invicto, no es favorito aunque conoce de sus opciones a partir de su tenacidad y su técnica. Con triunfos ante rivales de poder, 'Alacrancito' tiene una gran oportunidad de coronarse campeón del peso pluma ante un excelente rival.

"Viniendo de Albuquerque, Nuevo México, sabía que tenía que trabajar muy duro para que me dieran cuenta y llegar a donde estoy ahora. Llevaré este cinturón a casa en Albuquerque, a mi familia, a mis seguidores y, sobre todo, a mi difunto hermano Alan Sánchez. Creo que me guió por este camino y sé que mi viaje apenas comienza", sostuvo ante la prensa 'Alacrancito' Sánchez.

Valdez vs. Sánchez: cartelera del evento

Óscar Valdez vs. Jason Sánchez en peso pluma

Michael Seals vs. Christopher Brooker en peso semipesado

Robson Conceicao vs. Carlos Ruiz en peso pluma

Gabriel Flores Jr. vs. Salvador Briceño en peso ligero

Dmitry Yun vs. TBA en peso ligero

Wilfred Mariano vs. William Flenoy en peso superligero

Diego Elizondo vs. Sergio Vega en peso ligero