Óscar Vílchez es de los futbolistas que habla en el campo. Educado, sí, de perfil bajo, no le agrada mucho la exposición. Es más, son contadas las veces que rompe su silencio. Sin embargo, hay excepciones, como en esta charla a la distancia con El Comercio. Y cuando lo hace, como ahora, se explaya con total sinceridad y comparte su verdad. A continuación, el volante de Alianza Universidad de Huánuco en amena conversa.

-¿Cómo nació “Emprendimiento chévere” en pandemia?

La idea nació el año pasado, pues hubo gente que se quedó sin trabajo, en el aire, así que se les complicó bastante. En diciembre fui formando la idea, que en enero la construimos y en febrero la lanzamos de forma virtual en la plataforma para los emprendimientos en momentos difíciles.

-Hay para todos los gustos y colores, y también para todo tipo de bolsillo

Cuando uno ingresa al Twitter, figura uno o dos emprendimientos, pero no salen más. La idea es reunir más, y buscar lo que provocas en ese momento: una polera, salchipapa, polo, y uno puede apoyar al emprendedor. Espero llegar a todo el Perú, quiero que la gente conozca de esto, ayudar a muchas más personas. Somos más de cien emprendedores en tres días, estoy muy feliz por eso. Espero que personas que también tienen llegada en redes sociales, puedan apoyar para que todos sepan de esto.

-Estás bien activo a través del Twitter. Debates de cualquier tema: político, social, económico o salud

Y es que uno no está ajeno a la realidad. Generalmente conversaba con amigos y gente cercana, y me decía: ‘¿tú por qué te metes en eso?’ Pero, lamentablemente, son personas que nos gobiernan. Y sus decisiones nos afectan directamente. No podemos vivir ajenos a esa realidad.

-¿Y tienes a un excompañero como candidato presidencial: George Forsyth?

Sí, he visto por ahí que lo están matando (risas). Vamos a ver cómo se da todo con él.

Óscar Vílchez renovó con Alianza Universidad para toda esta temporada 2021. (Foto: Alianza UDH)

-¿Es verdad que “Chemo” Del Solar te quiso llevar a la “U”?

(Risas) Sí, pero era un momento complicado para tomar decisiones. Tenía la opción de Alianza, y si poníamos la balanza, era Alianza. Fue cuando estaba en Juan Aurich

-¿Qué reflexión sobre tu vigencia en Alianza Universidad?

Espero seguir así para estar, al menos, dos años más en el fútbol. Y ya pensar qué hacer después. Por el momento, me siento bien, me estoy poniendo apunto físicamente para empezar de buena manera el campeonato.

-Cuando estabas en un nivel superlativo con la selección, en la Copa América Centenario, luego Eliminatorias, llegaron las lesiones.

El fútbol es de momentos. Estaba bien, las lesiones no me agobiaban. Una vez que empezó ese tema, quedé atrás. Fue lamentable para mí, pero para el bien de la selección, no tanto, pues salieron figuras como Yoshimar Yotún que logró afianzarse complemente en ese puesto. Estoy muy feliz por él.

-Tras tu lesión, se reubicó a Yotún y hoy destaca en el puesto

Y es que es un tremendo jugadorazo. Tiene una técnica envidiable. Le hizo muy bien a la selección. Ese equipo nos invitó a soñar y logró lo que tanto queríamos, ir al Mundial.

-¿Y qué puedes decir de Renato Tapia y Pedro Aquino?

Son tremendos jugadores. Lo de Renato es importante, siendo voceado para grandes equipos en España. Aquino afianzándose más en México, en América. Son jugadores que estando en grandes ligas, potencian a la selección. Es sano para la selección, que ahora se noté más los volantes de primera línea en el exterior.

-En aquel momento futbolístico, en el 2016, fuiste catalogado por Roberto Mosquera, técnico de turno en Alianza, como el jugador más rápido del fútbol peruano

Estaba en buen momento físicamente, como siempre, el tema de las lesiones me trajo abajo, y se vio mermado mi rendimiento dentro del campo.

-Hasta ahora se recuerdan aquellas lágrimas de impotencia tras las lesiones que te marginaron de la selección

Sí, quería más, esperaba más. No se pudo. Pero siempre miro adelante, tampoco es poco lo que he podido conseguir hasta el momento.

-¿Qué te produce ver a Alianza Lima en Segunda?

Es lamentable. Nadie de esperaba. El hincha todavía no lo puede creer. Hay veces es necesario que ocurran estas cosas para reestructurarse de manera correcta. Y empezar a manejarse bien, pues cuando las cosas no empiezan bien, terminan así.

-¿Sorprendió que despidan a Leao Butrón y Rinaldo Cruzado a través de redes sociales?

Sí, esas cosas no se vienen manejando bien ya desde hace tiempo ahí. Es lamentable, pues esperamos un poco más nosotros porque éramos jugadores que salíamos de menores del club, un poco más de respeto hubiese sido lo ideal.

-¿Qué hubiese pasado si te llamaban de Alianza?

Lo hubiese pensado, pero a esta altura de mi vida prefiero estar en un club donde me valoren y respeten como es Alianza Universidad.

-¿Sientes que no te valoraron tras el campeonato 2017?

Falto más respeto por parte de la dirigencia. Del hincha siempre recibí el cariño.

-¿Qué técnicos te han marcado en tu carrera?

Es complicado, pues hay muchos técnicos que me dejan algo. Por temas de confianza, Roberto Mosquera. Después está Miguel Ángel Arrué, me dio confianza para explotar. Me gustó también José Marí Bakero, en Aurich, aunque no le fue bien.

