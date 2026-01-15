El partido entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe dejó más que un resultado en contra. En pleno encuentro con el club argentino el profesor Pablo Guede explotó y lanzó una crítica a Sergio Peña desde el banquillo.

“Peña, vos la agarrás acá, no sos capaz de ir para adelante, crees que Velásquez la va a hacer? Tirá para adelante!”, le dijo sin filtros el técnico al ‘10′ de Alianza.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

El mensaje era más que claro, el equipo necesitaba mayor agresividad con el balón y para ello era necesario que Peña tenga verticalidad.

El llamado de atención fue captado con nitidez, luego de que el narrador hiciera una pausa que permitió escuchar el reclamo en plena transmisión.

En el entretiempo, la periodista de campo de ESPN, contó que Guede había pedido que sacaran los micrófonos que se encontraban cerca a él.

Pese a que por pasajes demostraba su calidad con el balón, no fue una buena tarde para el mediocampista blanquiazul, ya que apenas iniciado el encuentro, marcó un autogol que viene siendo considerado como el ‘blooper’ de la Serie Río de la Plata.