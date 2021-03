Conforme a los criterios de Saber más

No es su gol, pero Paolo Guerrero corre a celebrarlo con la misma emoción, según nos cuenta un testigo privilegiado del retorno del peruano a los campos de juego. El peruano volvió a sentir lo que es el fútbol al pie del campo, en el verde, en el área. Tras casi siete meses de inactividad, Paolo volvió a decir presente en el Inter, en la victoria de 4-2 sobre Ypiranga por el Torneo Gaúcho. Y lo mejor, cuando ingresó recibió la cinta de capitán de parte de Edenilson.

La espera tardó 210 días y Paolo Guerrero pudo sentir el fútbol nuevamente como mejor sabe hacerlo, con el balón en sus pies. Ingresó en el minuto 65 ante la urgencia de que su equipo empataba 2-2 (igualó justo antes de su ingreso) y veía cómo se alejaba de los cuatro primeros puestos que clasifican a los playoffs del Torneo Gaúcho.

Eduardo Deconto, periodista de Globoesporte estuvo en el Beira Rio siguiendo de cerca los pasos de Paolo y esto es lo que nos cuenta del retorno del nacional. “Lo principal es que ha vuelto. Salió de la cancha muy feliz, salió riendo, muy contento también porque cuando entró recibió la cinta de capitán ”, nos cuenta.

En efecto. En el minuto 65 de juego, Paolo ingresó y de inmediato Edenílson tuvo el gesto de entregarle la cinta. “Para Paolo fue muy bueno volver. Ya estaba al 100% hace mucho, ya entrenaba y este es un paso más para volver a ver al Paolo que conocemos”, nos dice el periodista brasileño.

Fueron 25 minutos en campo y Paolo le sacó provecho al máximo. Difícil hacer un análisis, reconoce Eduardo, pero siempre se sacan conclusiones de ver al peruano. “No se puede decir mucho de cómo le fue a Paolo futbolísticamente hablando porque ha jugado poco tiempo, sin el ritmo de juego ideal”, empieza.

El partido tampoco ayudó a que Paolo se sienta más cómodo en el campo de juego. “Entró en un momento en que el Inter presionaba y el Ypiranga tenía a todos sus jugadores en defensa. Cuando Inter planeó el regreso de Guerrero pensó en un partido tranquilo. Este no fue el partido ideal ”, nos dice Deconto.

“Las circunstancias era que Ypiranga defendía con todos sus jugadores y no había espacios. Paolo no ha tenido muchas oportunidades para patear a gol. Pero es Paolo y los defensas tenían mucho cuidado. Siempre estaba rodeado de dos o tres”, nos sigue graficando Eduardo.

Por eso, más allá del juego, lo que se valora es el ímpetu con el que Guerrero entró al campo. “Peleó bastante y por esa entrega estuvo bien. Fue bueno para Paolo sentir el ambiente de juego. No es el Paolo que conocemos aún por la falta de ritmo, de minutos, pero es un proceso. Su regreso fue lo mejor por todo lo que ha enfrentado”, concluye el hombre de prensa.

LOS CAMBIOS QUE AYUDARON A PAOLO

Con el ingreso de los experimentados, el cuadro ‘Colorado’ supo revertir el marcador para ganar 4-2 y seguir en la lucha por el certamen, en el que ya es tercero. Como se sabe, el cuadro de Porto Alegre disputa el torneo con un equipo base Sub 20 con el refuerzo de ocho jugadores del primer equipo, entre ellos Guerrero, bajo la dirección técnica del entrenador del cuadro juvenil Fábio Matías.

Esa decisión le estaba costando caro al Inter. En tres partidos había sumado una victoria, un empate y una derrota, por lo que ante Ypiranga era obligatorio sumar de a tres. Ante eso, el primer cambio fue que el nuevo comando técnico se haga cargo. El español Miguel Ángel Ramírez empezó a trabajar desde el martes 9 de marzo con el equipo y decidió darle minutos al peruano. Si bien el técnico no se paró en la zona técnica –le hacía falta un permiso y dirigió su asistente–, se cumplió con su pedido: Paolo Guerrero debe empezar a sumar minutos.

PALABRAS DE PAOLO

La alegría no entraba más en las palabras de Paolo. Tras el partido atendió a la prensa. “Muy feliz de estar de regreso después de siete meses. Pensé que no lo haría, me sorprendió estar en un juego con 2-1 abajo”, aseguró el nacional.

Tras tanto tiempo sin actividad oficial, las dudas son naturales y el peruano lo aceptó. “Tenía un poco de miedo de cómo me sentiría, pero gracias a Dios lo hice y salió bien”, continuó con sus declaraciones.

En los 25 minutos de juego, Paolo participó mucho, aunque sin muchas chances de gol. Tuvo un cabezazo desviado y una jugada en la que habilitó a Caio Vidal, pero este definió al cuerpo del portero rival.

La siguiente fecha será el domingo 21 ante Novo Hamburgo, y Paolo sabe que llegará mejor, no solo por la actividad que ya tuvo, sino porque tendrá una semana más de trabajo con el nuevo técnico, con el que apenas trabajó cinco días antes del partido.

Así, el país también festeja el triunfo del Inter por ver a su ídolo vistiendo sus colores nuevamente. No habrá Eliminatorias aún, pero siempre tendremos a Paolo.

