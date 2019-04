Paolo Guerrero: La cronología de su salida de Alianza cuando tenía 18 años

Mientras se armaba el equipo del Centenario, en las canteras de Alianza Lima dos jóvenes aguardaban su oportunidad. Jefferson Farfán y Paolo Guerrero habían campeonado con la Sub 17 de Alianza y con la selección de la categoría ganaron el torneo Confraternidad en Chile y los Juegos Bolivarianos de Ambato, en Ecuador, todo en el 2001. Ya esperaban el llamado del primer equipo blanquiazul. A la 'Foquita' le llegó el timbrado en julio de ese año en un partido ante CNI en Iquitos. Paolo tuvo que esperar. Roberto Farfán, Roberto Holsen, Eduardo Esidio y Waldir Sáenz le obstruían el paso.

Al año siguiente, diez juveniles fueron llevados a la pretemporada. Estaban Jefferson Farfán, claro, Exar Rosales, Roberto Guizasola, Wilmer Aguirre y Paolo Guerrero. El atacante podía ver más cerca su sueño.



"Todo depende de uno y de lo que quiera el profesor. Estamos listos para asumir retos", decía en enero de ese año, según guarda en sus páginas el archivo de El Comercio. Y Franco Navarro le confió estar en la lista de la Copa Libertadores del 2002.

Paolo Guerrero en un partido de la Sub 20 de Alianza ante Cristal. (Foto: Archivo El Comercio) GEC

Y llegó la primera y única vez que se vistió de blanquiazul de manera oficial. Fue en el amistoso por la Copa El Gráfico el 20 de enero de aquel 2002. Ingresó en los últimos minutos por Roberto Farfán en el duelo que los íntimos cayeron por 2-1 frente a Peñarol.



Pero algo cambió en marzo de ese año. "Guerrero está en problemas", se lee en El Comercio. Paolo Guerrero, de 18 años, desistió de viajar al torneo Costa Brava en España con la Sub 20 íntima. Argumentó una lesión con pruebas médicas ajenas a Alianza, pero exámenes del club lo negaron. Algo estaba mal.

Y fue ahí que empezó el tema de representantes y representados. El papá de Claudio Pizarro, en representación del agente Carlos Delgado, acudió a Matute para hablar sobre el futbolista y de una posible oferta del Bayern Múnich de Alemania. "Se trata de una prueba, no de una oferta porque no se habló de ningún monto económico", aclaró en su momento el directivo Peter Ramsey.



El tema se dilató entre posibles sanciones al delantero pero sin hechos concretos hasta que Paolo decidió abandonar el club en abril, sin firmar contrato profesional. Pasó las pruebas en el Bayern a fines de ese mes. En julio quedó fuera de la selección Sub 20 y alistó las maletas para enrolarse al cuadro bávaro. "Alianza se negó a facilitarle la salida [en marzo], al punto de conminarlo a viajar con la Sub 20 del equipo a España en lugar de hacerlo pasar el test en Múnich", explicó su representante Carlos Delgado.

Paolo Guerrero no llegó a jugar en Primera con Alianza. (Foto: Archivo El Comercio) GEC

"Ojalá mi caso sirva para que los demás chicos no se dejen engañar", declaró Paolo al portal Delgol.com, y contó que durante los Bolivarianos del 2001 el representante Guillermo Cuéllar le hizo firmar algunos papeles, que era un contrato con el Gent de Bélgica. Esos documentos no cobraron valor porque Paolo era menor de edad y la firma de sus padres eran falsificadas.



Fue anunciado como fichaje del cuadro alemán en setiembre y que jugaría en el segundo equipo tras recibir la aprobación provisional de la Federación Alemana. Alianza apeló ya que argumentaba que el jugador le pertenecía hasta diciembre del 2003, hasta que cumpliera 20 años.

El club victoriano contó con el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y contrató al agente FIFA, Bertnard Sonet, para seguir el caso. "En este caso si el jugador tiene una oferta del Bayern, que no es un club de poca monta, yo creo que Alianza también tiene que poner los pies sobre la tierra y tratar de llegar a una negociación que es lo que más le conviene. Hay un reconocimiento de la Federación Alemana de que debe haber un pago a Alianza Lima por formación y cuyo monto determinará la FIFA", contó Javier Quintana, secretario general de la FPF en aquel entonces.

Conferencia de prensa de Paolo Guerrero y su representante Carlos Delgado. (Foto: Archivo El Comercio) GEC

"El 30 de agosto la FIFA me declaró jugador libre y más allá de los reclamos de Alianza, quedé en posibilidad de firmar por el club que más me conviniera. Y ese club es el Bayern", señaló Paolo en conferencia de prensa.



"A Paolo nosotros lo conocemos desde los 10 años, lo cuidamos cuando no era nada", dijo en Lima el directivo Rolando Sánchez. La polémica seguía abierta en octubre del 2002.



Así empezó su aventura internacional. Llegaron los goles, su debut en Primera, transferencias y la gloria con la selección. Paolo se fue molesto con algunos dirigentes victorianos, pero nunca dejó de amar al club al punto que siempre confesó que antes del retiro desea vestirse de blanquiazul. El Guerrero de Alianza todavía sigue siendo un tema pendiente.



CRONOLOGÍA DEL CASO PAOLO GUERRERO

FECHA (2002) SUCESO 13 de marzo Se confirma interés del Bayern. Quieren que Guerrero pase una prueba 20 de marzo Carlos Delgado informa a Alianza del interés, pero Peter Ramsey lo deriva con Carlos Flores, representante de los menores. "Además veo complicado que Paolo se pueda ir" (dixit Ramsey). 25 de marzo Guerrero revela que tiene un golpe en el tobillo y que en Alianza solo lo tratan con hielo. 26 de marzo Guerrero va a un médico particular (doctor Morán) y le recomiendan siete días de descanso. 27 de marzo Alianza le pide que vaya con la Sub 20 a España. Guerrero se niega. El jugador tampoco pasa el test en Alemania 19 de abril Guerrero renuncia a jugar por Alianza. 23 de abril Ahora es Alianza el que le dice a Guerrero que le consiguió una prueba en el Bayern. 28 de abril Delgado viaja junto con Guerrero a Alemania y Paolo pasa el test. 5 de julio Alianza mediante una carta firmada por su vicepresidente Peter Ramsey solicito a FPF la desconvocatoria de Guerrero a la selección Sub 20, ya que se encuentra sancionado por indisciplina. 9 de julio Image envió carta a la federación con la cronología de los hechos y copia de cada uno de los documentos del Caso Guerrero. 17 de julio Alianza le pide a la federación que se separe a Guerrero de la Sub 20 por rebeldía. 18 de julio El jugador es desconvocado de la Sub 20. 19 de julio FPF comunicó a Paolo su desconvocatoria. 23 de julio Guerrero envió a la FPF una carta en la que solicitó investigar una sanción fantasma y la desconvocatoria planteada por Alianza. 25 de julio Carlos Delgado anuncia que el jugador viajará al Bayern. 15 de agosto El vicepresidente de Alianza Peter Ramsey autorizó al agente francés Bertnard Sonet a intervenir en posible transferencia de Paolo al Bayern y le ofreció una indemnización del 12,5% de la operación. 20 de agosto Paolo envió una carta a la FIFA en la que indica que nunca había firmado contrato con Alianza. 26 de agosto El vicepresidente de Alianza Peter Ramsey le hizo llegar a Sonet las expectativas de su club con relación a la posible operación con el Bayern. 28 de agosto FIFA exigió al Gent de Bélgica que haga saber su posición con respecto a la validez del supuesto contrato de Paolo. 30 de agosto Gent respondió a la FIFA y desconoció cualquier contrato con el jugador peruano Paolo Guerrero. 30 de agosto La FIFA reconoció la libertad del jugador y determinó que podía firmar por el club de su elección. 2 de setiembre Paolo firmó contrato con el Bayern Múnich.