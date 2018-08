Paolo Guerrero: el '9' llegó a Lima y aseguró que le "cortaron las alas"

El atacante peruano Paolo Guerrero está en Lima. El delantero del Inter de Porto Alegre llegó en las horas de la mañana al aeropuerto internacional Jorge Chávez y fue entrevistado por la prensa local.

Con una polera roja, capucha puesta y dispuesto a hablar, Paolo Guerrero se mostró sorprendido por la decisión del Tribunal Federal Suizo.

"Estaba preparado para el partido contra Palmeiras y recibir una noticia así, me sorprendió. Me cortan las alas. Continúo luchando y peleando por mi inocencia. Trato de tomarlo como circunstancias de la vida. A seguir luchando, no queda otra. Primero tengo que resolver las cosas aquí en Perú y luego ver más allá", explicó el delantero Paolo Guerrero a 'América Televisión'.



Guerrero: “Lucho por mi inocencia” | VIDEO





El atacante, que no tuvo resguardo policial, siguió atendiendo a la prensa y a los fanáticos que le pedían fotografías mientras él se dirigía a su vehículo.

El delantero Paolo Guerrero también fue consultado sobre su siguiente movimiento y qué hará para revertir la sanción que lo imposibilitada de jugar los próximos ocho meses.

"Yo no puedo aceptar un castigo que no es justo. Volveré antes de los ochos meses", exclamó enfáticamente el delantero Paolo Guerrero.

Al término de la entrevista, el delantero Paolo Guerrero se mostró incómodo al ser consultado por su presencia en la Copa América Brasil 2019. El artillero dejó muy en claro que él si llegará para la competencia internacional.