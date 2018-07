Paolo Guerrero: periodista de Fox Sports Brasil criticó duramente su posible renovación [VIDEO]

Paolo Guerrero volvió a la actividad deportiva y con ello su posible renovación con el Flamengo se activó; aunque un periodista de Fox Sports Brasil cree que el delantero "no hace gol" y además gana mucho por "no jugar".

Fabio Sormani, periodista de Fox Sports Brasil, habló en vivo del peruano y aseguró que "si yo fuese la directiva, no le renovaría a Guerrero". El experimentado conductor del programa Raio Fox (Radio Fox) se explayó hablando del delantero y sustentando su análisis.

"A menos que quiera quedarse ganando mucho menos que ahora, porque él gana un salario por pegarle bien el balón, por ponerse la pelota debajo del brazo y llevar a su equipo a ser campeón y no lo está haciendo", dijo el comentarista en su programa en vivo.

Si Flamengo quiere retener a Paolo Guerrero debería hacerlo por la "tercera parte de lo que gana ahora. Claro con sus beneficios, pero ganando menos", señaló el conductor que lo que pide el atacante peruano "es un de un jugador que está en el top 50 de los goleadores por mes".

"Pero esa no es la realidad -añadió sobre Paolo Guerrero- la realidad es que es un jugador que no juega y cuando juega, no hace gol".