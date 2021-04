Conforme a los criterios de Saber más

“Una tendinitis en la rodilla operada”, es la información que llegó en estos últimos días sobre Paolo Guerrero. Los periodistas brasileños, que cubren el día a día del Inter de Porto Alegre, Lucas Collar y Eduardo Deconto coinciden en ese primer diagnóstico que explica la ausencia del ‘9’ peruano en los últimos partidos del cuadro brasileño. La noticia llegó en el último fin de semana a las oficinas de la Videna de San Luis y se reactivó la preocupación de Ricardo Gareca. Rápidamente se tomó una decisión: enviar un fisioterapeuta de la selección peruana a Brasil.

El entusiasmo con Paolo Guerrero se despertó el 14 de marzo pasado, cuando el ‘9’ volvió a las canchas para un encuentro ante Ypiranga FC por el campeonato gaucho de Brasil. El entrenador español Miguel Ángel Ramírez, con el cargo recién estrenado, decidió llevar de a pocos la vuelta del goleador nacional. Dentro de lo más destacado de la vuelta de Paolo fue el tiempo recorrido desde su lesión en los ligamentos de la rodilla derecha. Siete meses en total, lo cual según los médicos deportivos es el tiempo mínimo para este tipo de rehabilitaciones.

Las buenas noticias con respecto a Guerrero no se detenían. El 14 de abril, el ‘Depredador’ anotaba su primer gol tras su retorno, en la goleada 6-1 del Inter sobre Aimore, también por el torneo gaucho. Hasta allí aparecía encaminado el proceso para que el ‘9’ vaya encontrando su mejor versión.

Paolo Guerrero y sus nuevas molestias en la rodilla operada

Con las fechas de Eliminatorias de marzo suspendidas y con el regreso de Guerrero, Ricardo Gareca comenzaba a tener la certeza de contar con él en el decisivo mes de junio, en el cual la selección tendrá que afrontar dos fechas de Eliminatorias y por lo menos cuatro partidos en la Copa América de Argentina-Colombia. Las noticias alarmantes comenzaron a llegar desde hace diez aproximadamente.

De manera repentina, Paolo Guerrero dejó de ser considerado por Ramírez en los partidos de Inter, tanto en el campeonato gaúcho, como en los dos primeros encuentros de Copa Libertadores ante Always Ready de Bolivia y Táchira de Venezuela. Desde hace dos semanas no hay información oficial sobre el estado físico del atacante blanquirrojo, solo ha circulado esa información a través de estos dos reporteros brasileños.

Paolo Guerrero preocupado por lesión en su rodilla derecha (Foto: @SCInternacional)

-Comitiva oficial-

Para una selección peruana que carece de gol, que ha tenido muchos problemas en estas Eliminatorias para que sus atacantes aparezcan (con excepción de André Carrillo y sus tres anotaciones) es más que preocupante estas asuencias de Paolo en el Inter. Sobre este tema le hicimos la consulta a Ricardo Gareca, en una entrevista realizada hace dos semanas.

“Lo que pasa es que Paolo se encuentra en una etapa donde la inactividad de tanto tiempo puede producir una recarga. Lo están llevando de a pocos, sobre todo si está recuperándote y tienes una edad importante. Hay que tener mucho cuidado, para que el futbolista agarre el ritmo acostumbrado. Los problemas que pueden aparecer son recargas musculares por la prolongada inactividad. Eso es lo que creo que está sucediendo. El objetivo es que el se encuentre en su mejor forma y estado físico y anímico. En lo anímico está muy fuerte, yo hablé con él hace poco y está con muchas ganas de jugar. Pero ese deseo puede jugarle una mala pasada después de la pausa que ha tenido. Hay que tener calma, pero Paolo va a llegar bien a junio”, nos respondió el ‘Tigre’.

Lo que empieza a inquietar en la Videna es que pasan los días y Paolo Guerrero sigue sin ser considerado en el Inter. Ya estamos a pocos más de un mes para la Copa América e Eliminatorias. El margen de espera es bastante corto. El comando técnico de la blanquirroja está enviando un fisioterapeuta para hacer un seguimiento fiel de la recuperación de Paolo Guerrero y recibir una información de primera mano.





Paolo Guerrero ha sido goleador en dos versiones de Copa América (en el 2011 y 2015). (Foto: Agencias).

Cuando Paolo volvió a las canchas brasileñas, las sensaciones fueron más que optimistas en la selección nacional. Incluso el tiempo de regreso hace un mes superó todas las expectativas. A pesar de sus 37 años, Paolo había demostrado su fortaleza mental y física para recuperarse en poco más de medio año. “En toda lesión no es igual tener 20 años a tener 35. La juventud ayuda, pero también es bueno reconocer que la edad de Paolo Guerrero no es determinante para su lesión. También puede ser el caso de un chico de 18 años que no maneje bien el umbral del dolor y sea peor que un chico de 40 que lo maneje bien”, nos respondió hace unos meses el ex médico de la selección peruana, Julio Grados, autor del libro “Los meniscos del fútbol peruano”.

Grados fue testigo cercano de la primera lesión grave de Paolo (también en los ligamentos), en el año 2009. (Eliminatorias para Sudáfrica 2010). Esa vez, el ‘Depredador’ incluso demoró más tiempo para volver. Esta podría ser considerada la segunda lesión de nivel extremo en su carrera. Su voluntad para recuperarse nadie la puede reprochar. Incluso, Paolo adquirió una máquina antigravedad para ejercitarse durante su recuperación. Se vienen meses decisivos para él. En el final de este año, se acaba su contrato con el Inter de Porto Alegre y, ademas, se acercan meses decisivos con, por lo menos, doce partidos de selección peruana entre Eliminatorias y Copa América. Esta semana, Gareca espera las buenas noticias. Para Paolo comienza a correr el reloj pero convertirse en certeza y dejar de ser una duda. Voluntad no le faltará. Es un Guerrero.

