Hay algo que Robert Prevost no ha dejado de ser, incluso después de convertirse en el Papa León XIV: un hombre al que le gusta el deporte. Antes de vestir la sotana blanca y convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica, el hoy Sumo Pontífice ya tenía sus propias aficiones deportivas. Disfrutaba de una raqueta en las canchas de Chiclayo, seguía con atención los partidos de básquet y guardaba un cariño especial por el béisbol, una pasión que nació durante su infancia en Chicago. No es casualidad que, cada vez que aparece una oportunidad, deje escapar alguna anécdota que permite conocer al hombre detrás del Papa.

Su relación con el deporte viene desde pequeño. Nacido en Chicago, Estados Unidos, el 14 de septiembre de 1955, Prevost creció en una familia donde el béisbol formaba parte de la vida cotidiana. Junto a sus hermanos Louis y John recorría las calles de su barrio en bicicleta y jugaba con una pelota. También practicó fútbol americano durante su etapa escolar. Con los años, sus responsabilidades religiosas lo llevaron a distintos lugares del mundo, pero nunca perdió ese vínculo con la actividad física.

El Papa León XIV asistió a la Serie Mundial de Béisbol de 2005 para mostrar su apoyo a los White Sox de Chicago. https://t.co/Hz46k1qG4Y — Carolina ❤️‍🔥 (@realCarola2Hope) May 10, 2025

El tenis, sin embargo, terminó convirtiéndose en su deporte favorito. Durante su larga estadía en Perú, especialmente en Chiclayo, encontró espacios para tomar una raqueta y jugar. Lo hacía en las instalaciones del colegio Santa María Reina y también en el Jockey Club de la ciudad. En este último escenario, quienes compartieron alguna tarde con él recuerdan a un hombre disciplinado, que disfrutaba de los intercambios y respetaba las formas del deporte blanco.

En una entrevista concedida al portal de la Orden de San Agustín, el propio Prevost se definió como un “tenista aficionado”. Incluso reconoció que, desde que salió del Perú, había tenido pocas oportunidades para practicarlo. “Tengo muchas ganas de volver a la pista”, comentó entonces, entre risas, consciente de que sus nuevas responsabilidades no le dejaban demasiado tiempo libre.

Una raqueta, una pelota y una pasión

La afición por el tenis no desapareció con su llegada al Vaticano. Ya como pontífice, León XIV recibió al italiano Jannik Sinner en mayo de 2025, apenas cinco días después del inicio de su pontificado. El encuentro ocurrió mientras en Roma se disputaba el Masters 1000 y el actual número uno del mundo le obsequió unas raquetas. El Papa incluso bromeó con la posibilidad de participar en Wimbledon, pues su habitual vestimenta blanca cumplía con uno de los requisitos más característicos del torneo.

Pero hubo una pregunta que volvió a revelar su conocimiento del juego. Durante su reciente visita a Uruguay, el periodista Juan Paullier le consultó si realizaba el revés con una o dos manos. La respuesta llegó espontánea y entre risas: “Regreso a una mano, soy de la escuela antigua”. El comunicador lo comparó con Roger Federer y Stan Wawrinka, dos referentes de esa técnica, y el Santo Padre respondió afirmativamente. Una pequeña conversación que confirmó que no solo disfruta del tenis, sino que también conoce sus detalles.

¡LEÓN XIV Y EL NÚMERO 1 DEL MUNDO! Así fue el encuentro entre Jannik Sinner y el Papa, un gran apasionado del tenis y seguidor del italiano. 📹 @VaticanNews https://t.co/eoGCTx75oE — SportsCenter (@SC_ESPN) May 14, 2025

El básquet es otra de sus aficiones. Durante sus años en Chiclayo, Prevost también seguía este deporte, aunque principalmente a través de la televisión. Era una pasión que comentaba ocasionalmente y que formaba parte de sus gustos fuera de las actividades religiosas.

Sin embargo, si hay una camiseta que despierta una simpatía especial en él es la de los Chicago White Sox. Su afición por el béisbol quedó retratada en octubre de 2005, cuando asistió al primer partido de la Serie Mundial entre los Medias Blancas y los Astros de Houston. Aquella noche, Chicago ganó 5-3 y el futuro Papa fue captado por las cámaras de televisión alentando al equipo de su ciudad. Los White Sox terminarían conquistando el campeonato y poniendo fin a una sequía de 88 años sin ganar la Serie Mundial.

La historia tuvo un nuevo capítulo el 25 de junio de 2026. A.J. Pierzynski, receptor de aquel equipo campeón, visitó al pontífice y le entregó un recuerdo invaluable: la pelota del último out del primer juego de aquella Serie Mundial. Veintiún años después, León XIV recibió entre sus manos un pedazo de una noche que seguramente permanece en su memoria.

"¿Barcelona o Real Madrid? El Papa es de todos los equipos... pero Prevost es del Real Madrid". 😅 La respuesta de León XIV (Robert Francis Prevost) al ser consultado en un avión. https://t.co/EhfJZaUEo7 — Pablo Giralt (@giraltpablo) June 6, 2026

Y el fútbol también ha conseguido arrancarle algunas sonrisas. Durante su viaje a España, en junio de este año, le preguntaron si prefería al Real Madrid o al Barcelona. “El Papa es de todos los equipos, pero Prevost es del Real Madrid”, respondió con humor. En Perú, en cambio, su posible simpatía por Alianza Lima volvió a ser noticia durante su actual visita a Argentina. La versión fue difundida por Sor Margarita Flores, religiosa que lo acompañó durante sus años en el país, aunque el Vaticano no ha confirmado oficialmente esa preferencia. En Chiclayo, periodistas que lo conocieron también recuerdan su cercanía con Juan Aurich.

Así es León XIV cuando el deporte aparece en medio de sus responsabilidades. Un aficionado que recuerda sus tardes con la raqueta, que disfruta del básquet y que todavía conserva aquella pasión por los White Sox que nació en las calles de Chicago. Porque antes de ser el Papa, Robert Prevost también fue un niño que jugaba con sus hermanos, un sacerdote que buscaba tiempo para el tenis y un hincha que celebró una Serie Mundial. Y esas pequeñas historias siguen acompañándolo.

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