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Resumen

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El Papa León IXV encontró en el deporte una pasión que lo acompaña desde niño. (Foto: Agencias)
El Papa León IXV encontró en el deporte una pasión que lo acompaña desde niño. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León, Christian Cruz Valdivia

Hay algo que Robert Prevost no ha dejado de ser, incluso después de convertirse en el Papa León XIV: un hombre al que le gusta el deporte. Antes de vestir la sotana blanca y convertirse en el máximo representante de la Iglesia católica, el hoy Sumo Pontífice ya tenía sus propias aficiones deportivas. Disfrutaba de una raqueta en las canchas de Chiclayo, seguía con atención los partidos de básquet y guardaba un cariño especial por el béisbol, una pasión que nació durante su infancia en Chicago. No es casualidad que, cada vez que aparece una oportunidad, deje escapar alguna anécdota que permite conocer al hombre detrás del Papa.

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