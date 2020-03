El final fue cinematográfico, algo así como en “Escape a la victoria”, donde el improvisado portero Robert Hatch (Silvester Stallone) detuvo un penal en el último minuto, y esa acción se celebró como si hubiera sido un gol. O más. El papel protagónico de esta historia lo tuvo Juan Cáceres –‘Papelito’ para los amigos-, quien con nueve dedos (a los 12 años perdió el anular derecho en un accidente) atajó lo posible y lo imposible en el mítico estadio Centenario de Montevideo.

De niño, 'Papelito' perdió un dedo, pero ello no le impidió convertirse en el arquero que llegó a atajar por la 'U', Alianza y la selección. (Foto: Archivo histórico GEC).

La noche del 21 de marzo de 1975, Universitario derrotó 1-0 al poderoso Peñarol con golazo de Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez y dio el golpe en el grupo 5 de la Copa Libertadores. Pero el héroe, ya lo apuntamos, fue ‘Papelito’.

Es el tercer minuto de descuento. Los desesperados locales atacaban ‘a la uruguaya’ a un rival que se defendía con diez hombres metidos en su área. Ahí, el delantero Carlos Chirinos intentó rechazar, pero la pelota le pegó en la mano. Penal.

Fernando Morena tomó el balón. El ‘9’ había disputado el Mundial de 1974 y era la máxima figura del fútbol charrúa. Delantero de exquisita pegada, era infalible en ejecuciones a balón detenido. Y más de 50 mil hinchas del ‘Girasol’ ya festejaban por adelantado. Al frente, listo para ser fusilado en el paredón de 7,32 metros de ancho por 2,44 de alto, estaba el flaco ‘Papelito’.

Morena apuntó a la mano derecha del arquero peruano, la que tiene cuatro dedos. Y ocurrió lo imposible. Cáceres desvió el disparo, pero no aseguró la pelota, que se paseó, coqueta, cerca de la línea de gol. El astro uruguayo se lanzó de carretilla; el ‘1’, felino, se lanzó y aprisionó el balón para no soltarlo más. Y el Perú lo celebró: la ‘U’ había logrado la hazaña.

LA SECUENCIA

Fernando Morena elige el palo derecho de 'Papelito' y dispara con potencia. (Foto: Archivo histórico GEC).

El portero crema no logró atenazar el disparo en primera instancia, pero tras una gran reacción arropa el balón. (Foto: Archivo histórico GEC).

El goleador uruguayo se tira en carretilla sin poder empujar el balón. (Foto: Archivo histórico GEC).

El penal atajado, en el tercer minuto de descuento, significaba que la 'U' regresaba a Lima con un triunfo histórico. Así felicitaron a Cáceres sus compañeros. (Foto: Archivo histórico GEC).

GARRA PURA

El partido fue difícil. ‘Cachito’ Ramírez anotó a los 14 minutos con una hermosa volea. Luego la ‘U’ se replegó. Como siempre, Héctor Chumpitaz se lució en el fondo, bien secundado por el ‘Gato’ Fernando Cuéllar. Eleazar Soria y Juan Manuel Toyco cerraron sus bandas. Rubén Techera y Juan Carlos Oblitas también brillaron. Y, por supuesto, ‘Papelito’ atajando de todo.

El técnico uruguayo Juan Eduardo Hohberg -abuelo de Alejandro, hoy volante de la ‘U’- festejó de manera singular el triunfo ante Peñarol, equipo al que dirigió en 1971. “No olvido que me faltaron el respeto. Faltando 20 días para terminar mi contrato, buscaron a otro técnico. Le dedico este triunfo a Washington Cataldi (entonces presidente del club)”, declaró Hohberg después del triunfo en el Centenario.

EL ‘PAPEL’ DEL HÉROE

El técnico Hohberg apostó por un joven 'Papelito' en el Centenario. (Foto: Archivo histórico GEC).

“Llegué a la ‘U’ ese año, proveniente de CNI. Tenía 25 años y fue un sueño integrar un equipo grande, que además era el campeón peruano”, recuerda el exarquero nacido en Chancay, hace 70 calendarios.

Para afrontar la Copa Libertadores, la ‘U’ contrató también a los experimentados porteros Ottorino Sartor y al argentino Rodolfo Jafelle, pero el entrenador Hohberg escogió al inexperto ‘Papelito’.

“Era época de lluvias en Uruguay y como yo venía de atajar en Iquitos, el profesor me eligió por eso. Sartor, que es mi paisano y amigo, siempre me apoyó. Mi debut internacional fue ante Wanderers, y me fue bien: ganamos 2-0”, cuenta Cáceres. Esa victoria -con goles de ‘Cachito’ y Techera- fue la primera que logró un equipo peruano en tierras uruguayas.

(Foto: Archivo histórico GEC)

Los cremas regresaron invictos de Montevideo y la hinchada los recibió con una cálida bienvenida. Con ‘Papelito’ en el arco, la ‘U’ quedó primero en el grupo y pasó a semifinales de la Libertadores.

“A los 12 años trabajaba en la panadería de mi familia en Chancay. Ahí sufrí el accidente. Pero eso no me derrumbó. Nunca tuve problemas para atajar con nueve dedos”, confiesa ‘Papelito’.

Juan Cáceres pasó luego a Alianza Lima a pedido del mismo Hohberg y fue al Mundial de Argentina 1978 como tercer arquero. Nunca volvió a brillar como ante Peñarol, pero igual fue el héroe de una brillante historia con final cinematográfico de la que -lastimosamente- ya no existe ningún registro fílmico.

Así recibieron en su barrio a Cáceres tras su histórica actuación en el Centenario. (Foto: Archivo histórico GEC).

LA FICHA

PEÑAROL 0-1 UNIVERSITARIO

Árbitro Arppi Filho (Brasil).

Espectadores: 55.003.

Estadio: Centenario, Montevideo.

Gol: 0-1 Oswaldo Ramírez (14′).

PEÑAROL: Walter Corbo; Luis Garisto, Carlos Peruena, Mario González, Nelson Acosta; Mario Zoryez, Daniel Quevedo, Julio César Jiménez (Lorenzo Unánue); Fernando Morena, Juan Ramón Silva, Carlos Yaguno (Nitder Pizzani). T: Hugo Bagnulo

UNIVERSITARIO: Juan Cáceres; Eleazar Soria, Fernando Cuéllar, Héctor Chumpitaz, Juan Toyco; Rubén Techera, Julio Aparicio, Enrique Rojas; Oswaldo Ramírez, Carlos Chirinos, Juan Carlos Oblitas. T: Juan Eduardo Hohberg.

El preciso remate de Oswaldo 'Cachito' Ramírez termina en el fondo del arco de Peñarol. Fue el único tanto del partido. (Foto: Archivo histórico GEC).