Paraguay vs. Qatar: Diego Haro cobró penal para los guaraníes y Cardozo lo convirtió en gol | VIDEO Óscar Cardozo no perdonó y anotó el 1-0 en el Paraguay vs. Qatar con un violento remate desde el punto penal.

Óscar Cardozo no perdonó y anotó el 1-0 en el Paraguay vs. Qatar con un violento remate desde el punto penal. (Video: América)