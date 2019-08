Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO: programación del segundo día de competencias

Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue todos los partidos, enfrentamientos y resultados de la segunda jornada de este evento, la cual será este viernes 23 de agosto desde las 8 de la mañana.

► Inauguración de los Parapanamericanos 2019 EN VIVO vía Movistar: sigue la ceremonia de este viernes

Este viernes, se disputará la segunda jornada del para tenis de mesa, el primer deporte en romper fuegos en estos Juegos Parapanamericanos Lima 2019. Pero hay uno más que se suma: Rugby en silla de ruedas.

Desde las 8 de la mañana, en el Polideportivo de Villa El Salvador en la rama mixta, se disputarán los primeros tres partidos de los rugby en los Parapanamericanos. Canadá, Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil y Colombia se encargarán de poner a vibrar a los asistentes al estadio.

Y el segundo día de los Juegos Parapanamericanos se cerrará con una ceremonia de gala, única y digna de disfrutar: la inauguración oficial del este gran evento que tendrá a Bareto como invitado estelar y un programa bastante emotivo. Todo en el Estadio Nacional.

Sigue el programa de este segundo día de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

Rugby en silla de ruedas

Lugar: Polideportivo de Villa El Salvador

Categoría: Mixto



Canada vs. Argentina

Hora: 8:00 am.



USA vs. Chile

Hora: 9:45 am.



Brazil vs. Colombia

Hora: 11:30 am.

Voleibol sentado

Lugar: Polideportivo del Callao

Rama: Masculino Ronda Preliminar



Costa Rica vs. Colombia

Hora: 8:00 am.



Peru vs. Brasil

Hora: 10:00 am.

Para tenis de mesa

Lugar: Polideportivo 3 de la Videna de San Luis



Individual Masculino Clase 1 Grupo A

(ARG) EBERHARDT Fernando vs. (CUB) CUENCA Henry

Hora: 9:00 am.



Individual Masculino Clase 1 Grupo A

(BRA) JUNIOR Aloisio vs. (USA) GODFREY Michael

Hora: 9:00 am.



Individual Masculino Clase 8 Grupo A

(ECU) VASQUEZ David vs. (DOM) GOMEZ Odalis

Hora: 9:00 am.

Individual Masculino Clase 8 Grupo B

(CAN) KENT Ian vs. (VEN) FASANARO Carlos

Hora: 9:00 am.



Individual Masculino Clase 1 Grupo B

(CUB) FERNÁNDEZ Yunier vs. (CHI) LEIVA Vicente

Hora: 9:00 am.



Individual Masculino Clase 1 Grupo B

(ARG) BUSTAMANTE Guillermo vs. (BRA) CONTESSI Conrado

Hora: 9:00 am.



Individual Masculino Clase 8 Grupo B

(ARG) (PER) EZ Alejandro vs. (USA) MAKKAR Marco

Hora: 9:00 am.

Individual Masculino Clase 8 Grupo C

(CRC) ROMAN Steven vs. (ESA) CORDOVA Javier

Hora: 9:00 am. am



Individual Femenino Clase 2-3 Grupo A

(CUB) SILVA Yanelis vs. (USA) RANII Cynthia

Hora: 9:40 am.



Individual Femenino Clase 2-3 Grupo B

(BRA) SANTOS Marliane vs. (VEN) GARCIA Evelyn

Hora: 9:40 am.



Individual Masculino Clase 8 Grupo C

(ECU) POLO Paul vs. (CAN) CARON Curtis

Hora: 9:40 am.

Individual Masculino Clase 8 Grupo D

(COL) HENAO Diego vs. (ECU) SALAZAR Gabriel

Hora: 9:40 am.



Individual Femenino Clase 2-3 Grupo C

(ARG) GARRONE Maria vs. (VEN) CARRILLO Ana

Hora: 9:40 am.



Individual Femenino Clase 2-3 Grupo D

(BRA) AZEVEDO Carla vs. (ARG) BLANCO Verónica

Hora: 9:40 am.



Individual Masculino Clase 8 Grupo D

(BRA) MELO Francisco vs. (ARG) KROTSCH Pablo

Hora: 9:40 am.

Individual Masculino Clase 10 Grupo A

(USA) VASQUEZ Jerry vs. (ESA) MUÑOZ Melvin

Hora: 9:40 am.



Individual Femenino Clase 4 Grupo A

(USA) JOHNSON Jennifer vs. (VEN) FERNANDEZ Yoleidy

Hora: 10:20 am.



Individual Femenino Clase 4 Grupo B

(COL) (GUA) PI Manuela vs. (PER) AGUILAR Shirley

Hora: 10:20 am.



Individual Masculino Clase 10 Grupo B

(ARG) NEIRA Dario vs. (CHI) CASTRO Gustavo

Hora: 10:20 am.



Individual Masculino Clase 10 Grupo C

(BRA) MOREIRA Diego vs. (ESA) MORA Josue

Hora: 10:20 am.

Individual Masculino Clase 5 Grupo A

(USA) SARAND Ahad vs. (GUA) SALAZAR Gerber

Hora: 10:20 am.



Individual Masculino Clase 5 Grupo B

(ARG) DEPERGOLA Mauro vs. (TTO) LA ROSE Dennis

Hora: 10:20 am.



Individual Masculino Clase 10 Grupo C

(CUB) MANSO Erich vs. (USA) MEDCALF Randall

Hora: 10:20 am.



Individual Masculino Clase 10 Grupo D

(CHI) ECHAVEGUREN Manuel vs. (GUY) SARFARAZ Gibran

Hora: 10:20 am.

Individual Femenino Clase 2-3 Cuartos de final

Programado

Hora: 11:00 am.



Individual Femenino Clase 4 Grupo B

(MEX) VERDIN Martha vs. (USA) TERRANOVA Terese

Hora: 11:00 am.



Individual Masculino Clase 10 Grupo D

(COL) PUERTO Alvaro vs. (PUR) RIVERA Kevin

Hora: 11:00 am.



Individual Masculino Clase 9 Grupo A

(USA) LEIBOVITZ Tahl vs. (PUR) RIVERA Shaquille

Hora: 11:00 am.

Individual Femenino Clase 5 Grupo A

(ARG) KUELL Nayla vs. (BRA) DA SILVA Raiza

Hora: 11:00 am.



Individual Femenino Clase 5 Grupo A

(CHI) LEONELLI Tamara vs. (COL) SANCHEZ Nelly

Hora: 11:00 am.



Individual Masculino Clase 9 Grupo A

(COL) JIMENEZ Diego vs. (BRA) COLOMBO Ramon

Hora: 11:00 am.



Individual Masculino Clase 9 Grupo B

(BRA) IFANGER Guilherme vs. (COL) CHINCHILLA Julian

Hora: 11:00 am.

Individual Femenino Clase 2-3 Cuartos de final

Programado

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 2 Grupo A

(CAN) ISHERWOOD Peter vs. (CRC) NUÑEZ Erick

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 9 Grupo B

(MEX) VAZQUEZ Miguel vs. (BRA) CARVALHO Lucas

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 6 Grupo A

(CHI) TORRES Ignacio vs. (CRC) ARGUELLO Domingo

Hora: 11:40 am.

Individual Masculino Clase 2 Grupo B

(USA) SEGREST James vs. (VEN) MORENO Gregory

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 2 Grupo C

(BRA) ESPINDOLA Iranildo vs. (VEN) ROJAS Luis

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 6 Grupo B

(CHI) PINO Matías vs. (PER) YAÑEZ Guillermo

Hora: 11:40 am.



Individual Masculino Clase 6 Grupo B

(USA) SEIDENFELD Ian vs. (BRA) RODRIGUES Goutier

Hora: 11:40 am.

Ceremonia de Inauguración de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019

Lugar: Estadio Nacional de Lima

Hora: 6:30 pm.