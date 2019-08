Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO ONLINE: sigue EN DIRECTO el programa y resultados del octavo día

Parapanamericanos Lima 2019 sigue EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el rol de actividades para este jueves 29 de agosto y los resultados de las competencias que se presentarán en el octavo día de estos juegos y que son transmitidos por Latina, Panamericana Movistar TV 19, TV Perú y la señal streaming de ESPN.

Este jueves serán nueve los para deportes que se presentará en Lima 2019. Los Parapanamericanos van llegando a la etapa final y en cada jornada se entregan más medallas . La de este jueves promete estar impactante y presentará las últimas disciplinas en acción.

Este jueves serán tres las disciplinas que entregarán medallas. Para natación: tenis en silla de ruedas y para powerlifting, esta última que tendrá su primera jornada de competencia. Lo mismo que Boccia.

No te pierdas ningún detalle de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 desde la Videna, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y el Callao con entradas desde 5 soles.

Para Badminton

Lugar: Videna de San Luis



9:00 horas - Masculino/Femenino/Mixto

Round Robin, Ronda 1



15:00 horas - Masculino/Femenino/Mixto

Round Robin, Ronda 2

Baloncesto en silla de ruedas

Lugar: Videna de San Luis



8:00 horas - Femenino Clasificación 7º-8º

Por definir vs. (CHI) Chile



10:15 horas - Masculino Clasificación 7º-8º

Por definir vs. (MEX) México



12:30 horas - Femenino Clasificación 5º-6º

Por definir vs. (COL) Colombia



16:15 horas - Masculino Clasificación 5º-6º

Por definir vs. (BRA) Brasil



18:30 horas - Femenino Semifinal

(CAN) Canadá vs. (BRA) Brasil



20:45 horas - Femenino Semifinal

(ARG) Argentina vs. (USA) Estados Unidos

Boccia

Lugar: Villa El Salvador



9:00 horas - Mixto, Individual BC2, eliminatoria

10:00 horas - Mixto, Individual BC1, eliminatoria

11:00 horas - Mixto, Individual BC3, eliminatoria

12:30 horas - Mixto, Individual BC4, eliminatoria

13:30 horas - Mixto, Individual BC2, eliminatoria

14:30 horas - Mixto, Individual BC1, eliminatoria

15:30 horas - Mixto, Individual BC3, eliminatoria

17:00 horas - Mixto, Individual BC4, eliminatoria

Fútbol 5

Lugar: Cancha de Rugby de Villa María del Triunfo



15:00 horas - Masculino Primera Ronda

(MEX) México vs. (CRC) Costa Rica



17:30 horas - Masculino Primera Ronda

(PER) Perú vs. (BRA) Brasil



20:00 horas - Masculino Primera Ronda

(ARG) Argentina vs. (COL) Colombia

Fútbol 7

Lugar:



9:30 horas - Masculino Primera Ronda

(USA) Estados Unidos vs. (PER) Perú



11:30 horas - Masculino Primera Ronda

(COL) Colombia vs. (ARG) Argentina



13:30 horas - Primera Ronda

(BRA) Brasil vs. (VEN) Venezuela

Gólbol

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



12:30 horas - Masculino Semifinal

(BRA) Brasil vs. (VEN) Venezuela



15:00 horas - Masculino Semifinal

(USA) Estados Unidos vs. (CAN) Canadá



16:15 horas - Femenino Grupos

(PER) Perú vs. (CRC) Costa Rica



17:30 horas - Femenino Grupos

(USA) Estados Unidos vs. (CAN) Canadá



18:45 horas - Femenino Grupos

(BRA) Brasil vs. (MEX) México

Para natación

Lugar: Centro acuático de la Videna de San Luis



9:00 horas - 400m Libre Masculino S13 (S12) Serie 1

9:08 horas - 400m Libre Masculino S13 (S12) Serie 2

9:17 horas - 200m Combinado Indiv. Fem SM9 (SM8) Serie 1

9:23 horas - 200m Combinado Indiv. Fem SM9 (SM8) Serie 2

9:28 horas - 200m Combinado Indiv. Masculino SM8 Final

9:37 horas - 200m Combinado Indiv. Masculino SM9 Final

9:45 horas - 50m Mariposa Femenino S7 Final

9:50 horas - 400m Libre Femenino S13 (S12) Final

10:20 horas - 50m Libre Masculino S12 Serie 1

10:25 horas - 50m Libre Masculino S12 Serie 2

10:29 horas - 50m Libre Masculino S13 Serie 1

10:32 horas - 50m Libre Masculino S13 Serie 2

17:00 horas - 400m Libre Masculino S13 (S12) Final

17:10 horas - 100m Espalda Masculino S6 Final

17:18 horas - 100m Dorso Femenino S6 Final

17:25 horas - 50m Mariposa Masculino S4 (S1-S3) Final

17:32 horas - 50m Mariposa Masculino S5 Final

17:39 horas - 50m Mariposa Femenino S5 (S1-S4) Final

18:02 horas - 200m Combinado Indiv. Fem SM9 (SM8) Final

18:11 horas - 50m Libre Masculino S11 Final

18:17 horas - 50m Libre Femenino S11 Final

18:34 horas - 50m Mariposa Masculino S7 Final

18:40 horas - 100m Mariposa Masculino S10 Final

18:56 horas - 50m Libre Masculino S12 Final

19:01 horas - 50m Libre Femenino S12 Final

19:07 horas - 50m Libre Masculino S13 Final

Para powerlifting

Lugar: Videna de San Luis



11:00 horas - Hombres -49 kg Grupo A

12:15 horas - Mujeres -41 kg Grupo A

12:15 horas - Mujeres -45 kg Grupo A

15:00 horas - Mujeres -50 kg Grupo A

15:00 horas - Mujeres -55 kg Grupo A

16:30 horas - Hombres -54 kg Grupo A

Tenis en silla de ruedas

Lugar: Lawn Tennis de Lima



11:00 horas - Individual Femenino Final

11:00 horas - Individual Quad Medalla de Bronce

11:00 horas - Dobles Masculino Medalla de Bronce y Final

11:00 horas - Dobles Femenino Medalla de Bronce