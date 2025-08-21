Partidos de hoy, jueves 21 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, jueves 21 de agosto
Europa - Liga Europa de la UEFA
- 11:30 | Midtjylland vs KuPS
- 12:00 | Malmö FF vs Sigma Olomouc
- 12:00 | Brann vs AEK Larnaca
- 13:00 | Zrinjski vs Utrecht
- 13:00 | Panathinaikos vs Samsunspor
- 13:00 | Škendija 79 vs Ludogorets
- 13:00 | Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv
- 13:15 | Slovan Bratislava vs Young Boys
- 13:30 | Lech Poznań vs Genk
- 13:45 | Aberdeen vs FCSB
- 13:45 | Rijeka vs PAOK
- 14:00 | Lincoln Red Imps vs Sporting Braga
Europa - Liga de Campeones de la UEFA
- 12:00 | Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia
- 13:00 | Olimpija vs Noah
- 13:00 | Sparta Praha vs Riga
- 13:00 | Shakhtar Donetsk vs Servette
- 13:00 | Anderlecht vs AEK Athens
- 13:15 | Lausanne Sport vs Beşiktaş
- 14:00 | Crystal Palace vs Fredrikstad
Sudamérica - Copa Sudamericana
- 17:00 | Godoy Cruz vs Atlético Mineiro - DIRECTV Sports, DGO
- 19:30 | Lanús vs Central Córdoba - DIRECTV Sports, DGO
Sudamérica - Copa Libertadores
- 17:00 | LDU Quito vs Botafogo - ESPN, Disney Plus
- 19:30 | Palmeiras vs Universitario - ESPN 5, Disney Plus
- 19:30 | River Plate vs Libertad - ESPN, Disney Plus
Ecuador - Copa Ecuador
- 15:00 | Leones del Norte vs Orense - DIRECTV Sports, DGO
Norteamérica - Copa Centroamericana
- 19:00 | Sporting San Miguelito vs Herediano - Disney Plus
- 21:00 | Alianza vs Alajuelense - Disney Plus
- 21:00 | Real Estelí vs Hércules - Disney Plus
