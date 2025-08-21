Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, jueves 21 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, jueves 21 de agosto

Europa - Liga Europa de la UEFA

  • 11:30 | Midtjylland vs KuPS
  • 12:00 | Malmö FF vs Sigma Olomouc
  • 12:00 | Brann vs AEK Larnaca
  • 13:00 | Zrinjski vs Utrecht
  • 13:00 | Panathinaikos vs Samsunspor
  • 13:00 | Škendija 79 vs Ludogorets
  • 13:00 | Maccabi Tel Aviv vs Dynamo Kyiv
  • 13:15 | Slovan Bratislava vs Young Boys
  • 13:30 | Lech Poznań vs Genk
  • 13:45 | Aberdeen vs FCSB
  • 13:45 | Rijeka vs PAOK
  • 14:00 | Lincoln Red Imps vs Sporting Braga

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

  • 12:00 | Wolfsberger AC vs Omonia Nicosia
  • 13:00 | Olimpija vs Noah
  • 13:00 | Sparta Praha vs Riga
  • 13:00 | Shakhtar Donetsk vs Servette
  • 13:00 | Anderlecht vs AEK Athens
  • 13:15 | Lausanne Sport vs Beşiktaş
  • 14:00 | Crystal Palace vs Fredrikstad

Sudamérica - Copa Sudamericana

  • 17:00 | Godoy Cruz vs Atlético Mineiro - DIRECTV Sports, DGO
  • 19:30 | Lanús vs Central Córdoba - DIRECTV Sports, DGO

Sudamérica - Copa Libertadores

  • 17:00 | LDU Quito vs Botafogo - ESPN, Disney Plus
  • 19:30 | Palmeiras vs Universitario - ESPN 5, Disney Plus
  • 19:30 | River Plate vs Libertad - ESPN, Disney Plus

Ecuador - Copa Ecuador

  • 15:00 | Leones del Norte vs Orense - DIRECTV Sports, DGO

Norteamérica - Copa Centroamericana

  • 19:00 | Sporting San Miguelito vs Herediano - Disney Plus
  • 21:00 | Alianza vs Alajuelense - Disney Plus
  • 21:00 | Real Estelí vs Hércules - Disney Plus

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona