Partidos de hoy, jueves 7 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la UEFA Europa League, en la Leagues Cup Concacaf, en Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, jueves 7 de agosto
Europa - UEFA Europa League
- 11:00 Lincoln Red Imps vs Noah
- 11:00 Fredrikstad vs Midtjylland
- 11:30 CFR Cluj vs Sporting Braga
- 11:30 AEK Larnaca vs Legia Warszawa
- 12:00 Häcken vs Brann
- 12:30 PAOK vs Wolfsberger AC
- 13:00 Zrinjski vs Breidablik
- 13:00 Panathinaikos vs Shakhtar Donetsk
- 13:30 Servette vs Utrecht
- 14:30 FCSB vs Drita
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
- 11:00 Milsami vs Virtus
- 11:00 Kauno Žalgiris vs Arda
- 11:00 Rosenborg vs Hammarby
- 11:00 Araz vs Omonia Nicosia
- 11:00 Aris vs AEK Athens
- 11:30 Baník Ostrava vs Austria Wien
- 12:00 Riga vs Beitar Jerusalem
- 12:00 Viking vs İstanbul Başakşehir
- 12:00 AIK vs Győri ETO
- 13:00 AZ vs Vaduz
- 13:00 Olimpija vs Egnatia Rrogozhinë
- 13:00 Anderlecht vs Sheriff
- 13:00 Levski Sofia vs Sabah
- 13:00 Víkingur vs Linfield
- 13:00 Sparta Praha vs Ararat-Armenia
- 13:00 Polessya vs Paksi SE
- 13:00 Differdange 03 vs Levadia
- 13:15 Lausanne Sport vs Astana
- 13:30 Ballkani vs Shamrock Rovers
- 13:30 Lugano vs Celje
- 13:30 CSU Craiova vs Spartak Trnava
- 13:45 Víkingur Reykjavík vs Brøndby
- 13:45 St Patrick’s vs Beşiktaş
- 14:00 Larne vs Santa Clara
- 14:00 Raków Częstochowa vs Maccabi Haifa
- 14:00 Partizan vs Hibernian
- 14:00 Rapid Wien vs Dundee United
- 14:00 Hajduk Split vs Dinamo City
Norteamérica - Leagues Cup
- 18:00 Cincinnati vs Guadalajara - MLS Season Pass, Bet365, SiriusXM FC
- 18:30 New York RB vs Juárez - MLS Season Pass
- 18:30 Monterrey vs Charlotte - MLS Season Pass, Fox Sports
- 19:30 Cruz Azul vs Colorado Rapids - MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve
- 22:15 LA Galaxy vs Santos Laguna - MLS Season Pass, Fox Sports
Argentina - Superliga Argentina
- 15:00 Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata - TyC Sports, ESPN Premium
- 17:00 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield - TNT Sports
- 19:00 Estudiantes vs Independiente Rivadavia - ESPN Premium
Colombia - Primera A
- 18:00 Unión Magdalena vs Deportivo Pasto - Win Sports
- 20:10 Boyacá Chicó vs La Equidad - Win+
Ecuador - Copa Ecuador
19:00 Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca - DIRECTV
Inglaterra - League One
- 14:00 Port Vale vs Cardiff City Disney+
Norteamérica - Copa Centroamericana
- 21:00 Managua vs Alajuelense - Disney+
- 21:00 Municipal vs Sporting San Miguelito - Disney+
Brasil - Copa do Brasil
- 18:00 Vasco da Gama vs CSA - SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
- 19:00 CRB vs Cruzeiro - SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
Colombia - Copa Colombia
- 17:00 Jaguares de Córdoba vs Medellín
Mundo - Amistosos
- 11:30 Bayern München vs Tottenham Hotspur
- 14:00 Al Nassr vs Rio Ave
Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.