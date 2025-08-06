Redacción EC
Partidos de hoy, jueves 7 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la UEFA Europa League, en la Leagues Cup Concacaf, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, jueves 7 de agosto

Europa - UEFA Europa League

  • 11:00 Lincoln Red Imps vs Noah
  • 11:00 Fredrikstad vs Midtjylland
  • 11:30 CFR Cluj vs Sporting Braga
  • 11:30 AEK Larnaca vs Legia Warszawa
  • 12:00 Häcken vs Brann
  • 12:30 PAOK vs Wolfsberger AC
  • 13:00 Zrinjski vs Breidablik
  • 13:00 Panathinaikos vs Shakhtar Donetsk
  • 13:30 Servette vs Utrecht
  • 14:30 FCSB vs Drita

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

  • 11:00 Milsami vs Virtus
  • 11:00 Kauno Žalgiris vs Arda
  • 11:00 Rosenborg vs Hammarby
  • 11:00 Araz vs Omonia Nicosia
  • 11:00 Aris vs AEK Athens
  • 11:30 Baník Ostrava vs Austria Wien
  • 12:00 Riga vs Beitar Jerusalem
  • 12:00 Viking vs İstanbul Başakşehir
  • 12:00 AIK vs Győri ETO
  • 13:00 AZ vs Vaduz
  • 13:00 Olimpija vs Egnatia Rrogozhinë
  • 13:00 Anderlecht vs Sheriff
  • 13:00 Levski Sofia vs Sabah
  • 13:00 Víkingur vs Linfield
  • 13:00 Sparta Praha vs Ararat-Armenia
  • 13:00 Polessya vs Paksi SE
  • 13:00 Differdange 03 vs Levadia
  • 13:15 Lausanne Sport vs Astana
  • 13:30 Ballkani vs Shamrock Rovers
  • 13:30 Lugano vs Celje
  • 13:30 CSU Craiova vs Spartak Trnava
  • 13:45 Víkingur Reykjavík vs Brøndby
  • 13:45 St Patrick’s vs Beşiktaş
  • 14:00 Larne vs Santa Clara
  • 14:00 Raków Częstochowa vs Maccabi Haifa
  • 14:00 Partizan vs Hibernian
  • 14:00 Rapid Wien vs Dundee United
  • 14:00 Hajduk Split vs Dinamo City

Norteamérica - Leagues Cup

  • 18:00 Cincinnati vs Guadalajara - MLS Season Pass, Bet365, SiriusXM FC
  • 18:30 New York RB vs Juárez - MLS Season Pass
  • 18:30 Monterrey vs Charlotte - MLS Season Pass, Fox Sports
  • 19:30 Cruz Azul vs Colorado Rapids - MLS Season Pass, TUDN, Nu9ve
  • 22:15 LA Galaxy vs Santos Laguna - MLS Season Pass, Fox Sports

Argentina - Superliga Argentina

  • 15:00 Godoy Cruz vs Gimnasia La Plata - TyC Sports, ESPN Premium
  • 17:00 San Lorenzo vs Vélez Sarsfield - TNT Sports
  • 19:00 Estudiantes vs Independiente Rivadavia - ESPN Premium

Colombia - Primera A

  • 18:00 Unión Magdalena vs Deportivo Pasto - Win Sports
  • 20:10 Boyacá Chicó vs La Equidad - Win+

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 Baños Ciudad de Fuego vs Deportivo Cuenca - DIRECTV

Inglaterra - League One

  • 14:00 Port Vale vs Cardiff City Disney+

Norteamérica - Copa Centroamericana

  • 21:00 Managua vs Alajuelense - Disney+
  • 21:00 Municipal vs Sporting San Miguelito - Disney+

Brasil - Copa do Brasil

  • 18:00 Vasco da Gama vs CSA - SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+
  • 19:00 CRB vs Cruzeiro - SporTV, Premiere, Globoplay, Zapping, Claro TV+

Colombia - Copa Colombia

  • 17:00 Jaguares de Córdoba vs Medellín

Mundo - Amistosos

  • 11:30 Bayern München vs Tottenham Hotspur
  • 14:00 Al Nassr vs Rio Ave

