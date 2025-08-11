Partidos de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, lunes 11 de agosto
Perú - Primera División
15:00 Alianza Atlético vs UTC Cajamarca - Liga 1 Max
19:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - Liga 1 Max
Portugal - Primeira Liga
12:15 Estoril vs Estrela - GolTV
14:45 Porto vs Vitória Guimarães - GolTV, ESPN
Argentina - Superliga Argentina
17:00 Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra - ESPN Premium
Brasil - Brasileirão
18:00 Juventude vs Corinthians - Premiere, Globoplay
Chile - Primera División
18:00 Deportes Limache vs Audax Italiano - max, TNT Sports
Ecuador - Primera A
16:00 Emelec vs Deportivo Cuenca - Canal del Futbol, Teleamazonas, Zapping, Fanatiz
Perú - Segunda División
13:00 Molinos El Pirata vs Universidad San Martín
Uruguay - Primera Division
17:00 Defensor Sporting vs River Plate - GolTV, VTV+, Disney+
Venezuela - Primera División
16:00 Yaracuyanos vs Monagas
18:30 Portuguesa vs Rayo Zuliano
Argentina - Primera B Nacional
17:10 All Boys vs Patronato - TyC Sports
19:10 Racing Córdoba vs Quilmes - TyC Sports
México - Liga MX
20:00 León vs Monterrey - ViX, Tubi
22:00 Juárez vs Toluca - Azteca 7
22:05 Atlético San Luis vs Cruz Azul
