Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, lunes 11 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, lunes 11 de agosto

Perú - Primera División

15:00 Alianza Atlético vs UTC Cajamarca - Liga 1 Max

19:00 Deportivo Garcilaso vs Alianza Universidad - Liga 1 Max

Portugal - Primeira Liga

12:15 Estoril vs Estrela - GolTV

14:45 Porto vs Vitória Guimarães - GolTV, ESPN

Argentina - Superliga Argentina

17:00 Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra - ESPN Premium

Brasil - Brasileirão

18:00 Juventude vs Corinthians - Premiere, Globoplay

Chile - Primera División

18:00 Deportes Limache vs Audax Italiano - max, TNT Sports

Ecuador - Primera A

16:00 Emelec vs Deportivo Cuenca - Canal del Futbol, Teleamazonas, Zapping, Fanatiz

Perú - Segunda División

13:00 Molinos El Pirata vs Universidad San Martín

Uruguay - Primera Division

17:00 Defensor Sporting vs River Plate - GolTV, VTV+, Disney+

Venezuela - Primera División

16:00 Yaracuyanos vs Monagas

18:30 Portuguesa vs Rayo Zuliano

Argentina - Primera B Nacional

17:10 All Boys vs Patronato - TyC Sports

19:10 Racing Córdoba vs Quilmes - TyC Sports

México - Liga MX

20:00 León vs Monterrey - ViX, Tubi

22:00 Juárez vs Toluca - Azteca 7

22:05 Atlético San Luis vs Cruz Azul

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona