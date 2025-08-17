Partidos de hoy, lunes 18 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Italia, Inglaterra, España, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, lunes 18 de agosto
Inglaterra - Premier League
14:00 Leeds United vs Everton - Disney+
España - LaLiga
14:00 Elche vs Real Betis - Disney+
Portugal - Primeira Liga
14:15 Gil Vicente vs Porto - GolTV
Alemania - Copa de Alemania
11:00 Preußen Münster vs Hertha BSC - Disney+
11:00 Schweinfurt vs Fortuna Düsseldorf - Disney+
11:00 Dynamo Dresden vs Mainz 05 - Disney+
13:45 Rot-Weiss Essen vs Borussia Dortmund - Disney+
Italia - Copa Italiana
11:00 Hellas Verona vs Audace Cerignola - DAZN
11:30 Spezia vs Sampdoria - DIRECTV
13:45 Udinese vs Carrarese - DIRECTV
14:15 Torino vs Modena - DIRECTV Sports
Argentina - Superliga Argentina
17:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán - ESPN Premium
19:00 Talleres Córdoba vs San Martín San Juan - TNT Sports
Brasil - Brasileirão
18:00 Mirassol vs Cruzeiro - SporTV, Premiere, Globoplay
Colombia - Primera A
17:15 Junior vs Atlético Bucaramanga - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz
19:30 Deportivo Pasto vs Medellín - Win+ Futbol, Win Play
Ecuador - Primera A
19:00 Deportivo Cuenca vs Cuniburo - Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz
Uruguay - Primera Division
17:00 Cerro Largo vs Danubio Gol TV, VTV+, Disney+
España - Segunda Division
12:00 Sporting Gijón vs Córdoba
14:30 Almería vs Albacete
Turquía - Süper Lig
13:30 Kasımpaşa vs Trabzonspor
Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.