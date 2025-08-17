Partidos de hoy, lunes 18 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en Italia, Inglaterra, España, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, lunes 18 de agosto

Inglaterra - Premier League

14:00 Leeds United vs Everton - Disney+

España - LaLiga

14:00 Elche vs Real Betis - Disney+

Portugal - Primeira Liga

14:15 Gil Vicente vs Porto - GolTV

Alemania - Copa de Alemania

11:00 Preußen Münster vs Hertha BSC - Disney+

11:00 Schweinfurt vs Fortuna Düsseldorf - Disney+

11:00 Dynamo Dresden vs Mainz 05 - Disney+

13:45 Rot-Weiss Essen vs Borussia Dortmund - Disney+

Italia - Copa Italiana

11:00 Hellas Verona vs Audace Cerignola - DAZN

11:30 Spezia vs Sampdoria - DIRECTV

13:45 Udinese vs Carrarese - DIRECTV

14:15 Torino vs Modena - DIRECTV Sports

Argentina - Superliga Argentina

17:00 Sarmiento vs Atlético Tucumán - ESPN Premium

19:00 Talleres Córdoba vs San Martín San Juan - TNT Sports

Brasil - Brasileirão

18:00 Mirassol vs Cruzeiro - SporTV, Premiere, Globoplay

Colombia - Primera A

17:15 Junior vs Atlético Bucaramanga - Win+ Futbol, Win Play, Fanatiz

19:30 Deportivo Pasto vs Medellín - Win+ Futbol, Win Play

Ecuador - Primera A

19:00 Deportivo Cuenca vs Cuniburo - Canal del Futbol, Zapping, Fanatiz

Uruguay - Primera Division

17:00 Cerro Largo vs Danubio Gol TV, VTV+, Disney+

España - Segunda Division

12:00 Sporting Gijón vs Córdoba

14:30 Almería vs Albacete

Turquía - Süper Lig

13:30 Kasımpaşa vs Trabzonspor

