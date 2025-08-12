Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, martes 12 de agosto
Europa - Liga de Campeones de la UEFA
11:00 Qarabağ vs Škendija 79
12:00 Fenerbahçe vs Feyenoord
12:00 Paphos vs Dynamo Kyiv
12:00 Viktoria Plzeň vs Rangers
12:00 København vs Malmö FF
12:30 Club Brugge vs Salzburg
13:15 Slovan Bratislava vs Kairat
13:15 Ferencváros vs Ludogorets
14:00 Crvena Zvezda vs Lech Poznań
14:00 Benfica vs Nice
Europa - UEFA Europa League
13:45 Shelbourne vs Rijeka
Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa
13:00 Swansea City vs Crawley Town
13:30 Middlesbrough vs Doncaster Rovers
13:30 Newport County vs Millwall
13:30 Stockport County vs Crewe Alexandra
13:30 Barrow vs Preston North End
13:45 Cardiff City vs Swindon Town
13:45 Salford City vs Rotherham United
13:45 Plymouth Argyle vs Queens Park Rangers
13:45 Chesterfield vs Mansfield Town
13:45 Stoke City vs Walsall
13:45 Northampton Town vs Southampton
13:45 Leyton Orient vs Wycombe Wanderers
13:45 Oxford United vs Colchester United
13:45 Gillingham vs AFC Wimbledon
13:45 Accrington Stanley vs Peterborough United
13:45 Tranmere Rovers vs Burton Albion
13:45 Blackpool vs Port Vale
13:45 Wrexham vs Hull City
13:45 Bristol City vs Milton Keynes Dons
13:45 Blackburn Rovers vs Bradford City
13:45 Charlton Athletic vs Stevenage
13:45 Coventry City vs Luton Town
13:45 Wigan Athletic vs Notts County
13:45 Grimsby Town vs Shrewsbury Town
13:45 Bristol Rovers vs Cambridge United
13:45 Watford vs Norwich City
13:45 West Bromwich Albion vs Derby County
13:45 Harrogate Town vs Lincoln City
13:45 Portsmouth vs Reading
14:00 Bromley vs Ipswich Town - Disney+
Bolivia - Liga de Futbol
17:00 Nacional Potosí vs Universitario de Vinto - Futbol Canal
19:30 Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo - Futbol Canal
Sudamérica - Copa Sudamericana
17:00 Once Caldas vs Huracán - ESPN, Disney+
19:30 Independiente del Valle vs Mushuc Runa - Disney+
19:30 América de Cali vs Fluminense - DIRECTV
Sudamérica - Copa Libertadores
17:00 Fortaleza vs Vélez Sarsfield - ESPN2, Disney+
19:30 Atlético Nacional vs São Paulo - ESPN, Disney+
19:30 Peñarol vs Racing Club - ESPN2 Colombia, Disney+
Norteamérica - Copa Centroamericana
21:00 Antigua GFC vs Plaza Amador
21:00 Águila vs Hércules
