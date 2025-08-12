Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, martes 12 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, martes 12 de agosto

Europa - Liga de Campeones de la UEFA

11:00 Qarabağ vs Škendija 79

12:00 Fenerbahçe vs Feyenoord

12:00 Paphos vs Dynamo Kyiv

12:00 Viktoria Plzeň vs Rangers

12:00 København vs Malmö FF

12:30 Club Brugge vs Salzburg

13:15 Slovan Bratislava vs Kairat

13:15 Ferencváros vs Ludogorets

14:00 Crvena Zvezda vs Lech Poznań

14:00 Benfica vs Nice

Europa - UEFA Europa League

13:45 Shelbourne vs Rijeka

Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa

13:00 Swansea City vs Crawley Town

13:30 Middlesbrough vs Doncaster Rovers

13:30 Newport County vs Millwall

13:30 Stockport County vs Crewe Alexandra

13:30 Barrow vs Preston North End

13:45 Cardiff City vs Swindon Town

13:45 Salford City vs Rotherham United

13:45 Plymouth Argyle vs Queens Park Rangers

13:45 Chesterfield vs Mansfield Town

13:45 Stoke City vs Walsall

13:45 Northampton Town vs Southampton

13:45 Leyton Orient vs Wycombe Wanderers

13:45 Oxford United vs Colchester United

13:45 Gillingham vs AFC Wimbledon

13:45 Accrington Stanley vs Peterborough United

13:45 Tranmere Rovers vs Burton Albion

13:45 Blackpool vs Port Vale

13:45 Wrexham vs Hull City

13:45 Bristol City vs Milton Keynes Dons

13:45 Blackburn Rovers vs Bradford City

13:45 Charlton Athletic vs Stevenage

13:45 Coventry City vs Luton Town

13:45 Wigan Athletic vs Notts County

13:45 Grimsby Town vs Shrewsbury Town

13:45 Bristol Rovers vs Cambridge United

13:45 Watford vs Norwich City

13:45 West Bromwich Albion vs Derby County

13:45 Harrogate Town vs Lincoln City

13:45 Portsmouth vs Reading

14:00 Bromley vs Ipswich Town - Disney+

Bolivia - Liga de Futbol

17:00 Nacional Potosí vs Universitario de Vinto - Futbol Canal

19:30 Wilstermann vs San Antonio Bulo Bulo - Futbol Canal

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Once Caldas vs Huracán - ESPN, Disney+

19:30 Independiente del Valle vs Mushuc Runa - Disney+

19:30 América de Cali vs Fluminense - DIRECTV

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Fortaleza vs Vélez Sarsfield - ESPN2, Disney+

19:30 Atlético Nacional vs São Paulo - ESPN, Disney+

19:30 Peñarol vs Racing Club - ESPN2 Colombia, Disney+

Norteamérica - Copa Centroamericana

21:00 Antigua GFC vs Plaza Amador

21:00 Águila vs Hércules

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona