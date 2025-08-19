Partidos de hoy, martes 19 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, martes 19 de agosto
Europa - Liga de Campeones de la UEFA
14:00 Bodø / Glimt vs Sturm Graz - Disney+, ESPN, Fox Sports
14:00 Basel vs København - ESPN, Disney+
14:00 Celtic vs Kairat - ESPN, Disney+
14:00 Fenerbahçe vs Benfica - ESPN, Disney+
Norteamérica - Leagues Cup
19:00 Inter Miami vs Tigres UANL - MLS Season Pass, Amazon Prime, Fox Sports
20:00 Toluca vs Orlando City SC - MLS Season Pass, Amazon Prime, TUDN
22:00 Seattle Sounders FC vs Puebla - MLS Season Pass, Amazon Prime, Fox Sports
22:45 LA Galaxy vs Pachuca - MLS Season Pass, Amazon Prime
Bolivia - Liga de Futbol
18:30 Independiente Petrolero vs Wilstermann - Futbol Canal
Brasil - Brasileirão
17:00 Juventude vs Vasco da Gama - Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
Colombia - Primera A
19:30 Millonarios vs Unión Magdalena - Win Sports, Win+
Sudamérica - Copa Sudamericana
17:00 Cienciano vs Bolívar - ESPN2, Disney+
19:30 Independiente vs Universidad Chile - ESPN2, TyC Sports, DIRECTV
19:30 Universidad Católica vs Alianza Lima - DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
17:00 Estudiantes vs Cerro Porteño - ESPN, Disney+, Fox Sports
19:30 Internacional vs Flamengo - ESPN, Disney+
Ecuador - Copa Ecuador
15:00 Nueve de Octubre vs Técnico Universitario - DIRECTV Sports
Inglaterra - League One
14:00 Bolton Wanderers vs Reading - Disney+
Norteamérica - Copa Centroamericana
21:00 Real España vs Diriangén - Disney+
21:00 Cartaginés vs Hankook Verdes - Disney+
Norteamérica - CONCACAF W Champions Cup
18:00 NJ/NY Gotham FC vs Monterrey - Disney+, Disney+
21:00 LD Alajuelense vs América - Disney+, ESPN
Norteamérica - Copa del Caribe
19:00 Universidad O&M vs Central
