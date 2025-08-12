Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto
Europa - Liga de Conferencia de la UEFA
11:00 İstanbul Başakşehir vs Viking
Europa - Super Copa de Europa
14:00 PSG vs Tottenham Hotspur - ESPN, Disney+, Fox Sports, ESPN Premium
Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa
13:45 Cheltenham Town vs Exeter City
13:45 Barnsley vs Fleetwood Town
13:45 Huddersfield Town vs Leicester City
13:45 Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday
14:00 Birmingham City vs Sheffield United - Disney+
Bolivia - Liga de Futbol
17:00 Aurora vs Blooming - Futbol Canal
Colombia - Primera A
19:30 Deportivo Cali vs Unión Magdalena - Win+ Futbol, Win Play
20:30 Santa Fe vs Millonarios - Win+ Futbol, Win Play
Sudamérica - Copa Sudamericana
17:00 Bolívar vs Cienciano - DIRECTV Sports
19:30 Universidad Chile vs Independiente - ESPN2, DIRECTV
19:30 Alianza Lima vs Universidad Católica - Disney+, DIRECTV Sports
Sudamérica - Copa Libertadores
17:00 Cerro Porteño vs Estudiantes - ESPN, Disney+, Fox Sports
19:30 Flamengo vs Internacional - ESPN , Disney Plus
Argentina - Copa Argentina
17:30 Atlético Tucumán vs Newell’s Old Boys - TyC Sports
Ecuador - Copa Ecuador
15:00 San Antonio vs Manta - DIRECTV Sports
Norteamérica - Copa Centroamericana
19:00 Sporting San Miguelito vs Diriangén Disney+
21:00 Alianza vs Managua Disney+, ESPN
21:00 Municipal vs Real España
