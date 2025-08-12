Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la UEFA Europa League, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, miércoles 13 de agosto

Europa - Liga de Conferencia de la UEFA

11:00 İstanbul Başakşehir vs Viking

Europa - Super Copa de Europa

14:00 PSG vs Tottenham Hotspur - ESPN, Disney+, Fox Sports, ESPN Premium

Inglaterra - Copa de la Liga Inglesa

13:45 Cheltenham Town vs Exeter City

13:45 Barnsley vs Fleetwood Town

13:45 Huddersfield Town vs Leicester City

13:45 Bolton Wanderers vs Sheffield Wednesday

14:00 Birmingham City vs Sheffield United - Disney+

Bolivia - Liga de Futbol

17:00 Aurora vs Blooming - Futbol Canal

Colombia - Primera A

19:30 Deportivo Cali vs Unión Magdalena - Win+ Futbol, Win Play

20:30 Santa Fe vs Millonarios - Win+ Futbol, Win Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:00 Bolívar vs Cienciano - DIRECTV Sports

19:30 Universidad Chile vs Independiente - ESPN2, DIRECTV

19:30 Alianza Lima vs Universidad Católica - Disney+, DIRECTV Sports

Sudamérica - Copa Libertadores

17:00 Cerro Porteño vs Estudiantes - ESPN, Disney+, Fox Sports

19:30 Flamengo vs Internacional - ESPN , Disney Plus

Argentina - Copa Argentina

17:30 Atlético Tucumán vs Newell’s Old Boys - TyC Sports

Ecuador - Copa Ecuador

15:00 San Antonio vs Manta - DIRECTV Sports

Norteamérica - Copa Centroamericana

19:00 Sporting San Miguelito vs Diriangén Disney+

21:00 Alianza vs Managua Disney+, ESPN

21:00 Municipal vs Real España

