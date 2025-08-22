Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga, etc. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, sábado 23 de agosto
Perú - Liga 1
- 11:00 | Sporting Cristal vs UTC Cajamarca - Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO
Inglaterra - Premier League
- 6:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur - ESPN 2, Disney Plus
- 9:00 | AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers - ESPN 2, Disney Plus
- 9:00 | Brentford vs Aston Villa - Disney Plus
- 9:00 | Burnley vs Sunderland - Disney Plus
- 11:00 | Arsenal vs Leeds United - ESPN, Disney Plus
España - LaLiga
- 10:00 | Mallorca vs Celta de Vigo - ESPN4, Disney Plus
- 12:30 | Atlético Madrid vs Elche - DIRECTV Sports, DGO
- 14:30 | Levante vs Barcelona - DIRECTV Sports, DGO
Italia - Serie A
- 11:30 | Sassuolo vs Napoli - ESPN 2, Disney Plus
- 11:30 | Genoa vs Lecce - Disney Plus
- 13:45 | Roma vs Bologna - ESPN, Disney Plus
- 13:45 | Milan vs Cremonese - ESPN4, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 8:30 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen - Disney Plus
- 8:30 | Heidenheim vs Wolfsburg - Disney Plus
- 8:30 | Bayer Leverkusen vs Hoffenheim - Disney Plus
- 8:30 | Freiburg vs Augsburg - Disney Plus
- 8:30 | Union Berlin vs Stuttgart - Disney Plus
- 11:30 | St. Pauli vs Borussia Dortmund - Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 10:00 | Olympique Marseille vs Paris - Disney Plus
- 12:00 | Nice vs Auxerre - Disney Plus
- 1405 | Olympique Lyonnais vs Metz - Disney Plus
Portugal - Primeira Liga
- 10:00 | Moreirense vs Vitória Guimarães
- 12:00 | Nacional vs Sporting CP - GOLTV
- 14:30 | Benfica vs Tondela - GOLTV
- 14:30 | Arouca vs Rio Ave
Argentina - Liga Profesional
- 12:30 | San Lorenzo vs Instituto - TNT Sports
- 15:30 | Rosario Central vs Newell’s Old Boys - ESPN, Disney Plus
- 18:00 | San Martín San Juan vs Gimnasia La Plata - ESPN, Disney Plus
- 18:00 | Atlético Tucumán vs Talleres Córdoba - TNT Sports
Brasil - Brasileirão
- 14:00 | RB Bragantino vs Fluminense
- 16:30 | Cruzeiro vs Internacional
- 19:00 | Grêmio vs Ceará
Chile - Primera División
- 16:30 | Audax Italiano vs Coquimbo Unido - TNT Sports, Max
- 19:00 | Universidad Católica vs Unión Española - TNT Sports, Max
Paraguay - Primera División
- 16:30 | Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 13:30 | Defensor Sporting vs Plaza Colonia - Disney Plus
- 18:30 | Miramar Misiones vs Cerro Largo - GOLTV, Disney Plus
México - Liga MX
- 18:00 | León vs Pachuca - Tubi, Caliente TV
- 20:00 | Mazatlán vs Tigres UANL - Azteca Deportes, FOX México
- 20:00 | Monterrey vs Necaxa - TUDN, Canal 5, Amazon Prime
- 22:05 | Cruz Azul vs Toluca - TUDN, Canal 5
