Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, sábado 23 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga, etc. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, sábado 23 de agosto

Perú - Liga 1

  • 11:00 | Sporting Cristal vs UTC Cajamarca - Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO

Inglaterra - Premier League

  • 6:30 | Manchester City vs Tottenham Hotspur - ESPN 2, Disney Plus
  • 9:00 | AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers - ESPN 2, Disney Plus
  • 9:00 | Brentford vs Aston Villa - Disney Plus
  • 9:00 | Burnley vs Sunderland - Disney Plus
  • 11:00 | Arsenal vs Leeds United - ESPN, Disney Plus

España - LaLiga

  • 10:00 | Mallorca vs Celta de Vigo - ESPN4, Disney Plus
  • 12:30 | Atlético Madrid vs Elche - DIRECTV Sports, DGO
  • 14:30 | Levante vs Barcelona - DIRECTV Sports, DGO

Italia - Serie A

  • 11:30 | Sassuolo vs Napoli - ESPN 2, Disney Plus
  • 11:30 | Genoa vs Lecce - Disney Plus
  • 13:45 | Roma vs Bologna - ESPN, Disney Plus
  • 13:45 | Milan vs Cremonese - ESPN4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

  • 8:30 | Eintracht Frankfurt vs Werder Bremen - Disney Plus
  • 8:30 | Heidenheim vs Wolfsburg - Disney Plus
  • 8:30 | Bayer Leverkusen vs Hoffenheim - Disney Plus
  • 8:30 | Freiburg vs Augsburg - Disney Plus
  • 8:30 | Union Berlin vs Stuttgart - Disney Plus
  • 11:30 | St. Pauli vs Borussia Dortmund - Disney Plus

Francia - Ligue 1

  • 10:00 | Olympique Marseille vs Paris - Disney Plus
  • 12:00 | Nice vs Auxerre - Disney Plus
  • 1405 | Olympique Lyonnais vs Metz - Disney Plus

Portugal - Primeira Liga

  • 10:00 | Moreirense vs Vitória Guimarães
  • 12:00 | Nacional vs Sporting CP - GOLTV
  • 14:30 | Benfica vs Tondela - GOLTV
  • 14:30 | Arouca vs Rio Ave

Argentina - Liga Profesional

  • 12:30 | San Lorenzo vs Instituto - TNT Sports
  • 15:30 | Rosario Central vs Newell’s Old Boys - ESPN, Disney Plus
  • 18:00 | San Martín San Juan vs Gimnasia La Plata - ESPN, Disney Plus
  • 18:00 | Atlético Tucumán vs Talleres Córdoba - TNT Sports

Brasil - Brasileirão

  • 14:00 | RB Bragantino vs Fluminense
  • 16:30 | Cruzeiro vs Internacional
  • 19:00 | Grêmio vs Ceará

Chile - Primera División

  • 16:30 | Audax Italiano vs Coquimbo Unido - TNT Sports, Max
  • 19:00 | Universidad Católica vs Unión Española - TNT Sports, Max

Paraguay - Primera División

  • 16:30 | Sportivo Luqueño vs Deportivo Recoleta - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

  • 13:30 | Defensor Sporting vs Plaza Colonia - Disney Plus
  • 18:30 | Miramar Misiones vs Cerro Largo - GOLTV, Disney Plus

México - Liga MX

  • 18:00 | León vs Pachuca - Tubi, Caliente TV
  • 20:00 | Mazatlán vs Tigres UANL - Azteca Deportes, FOX México
  • 20:00 | Monterrey vs Necaxa - TUDN, Canal 5, Amazon Prime
  • 22:05 | Cruz Azul vs Toluca - TUDN, Canal 5

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona