Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, domingo 10 de agosto

Perú - Liga 1

  • 11:00 Sporting Cristal vs Melgar Liga 1 Max
  • 13:15 Los Chankas vs Atlético Grau Liga 1 Max
  • 15:30 Juan Pablo II College vs Binacional Liga 1 Max

Inglaterra - FA Community Shield

  • 9:00 Crystal Palace vs Liverpool ESPN, Disney+

Portugal - Primeira Liga

  • 11:00 Famalicão vs Santa Clara GOLTV Play, Disney+ Premium
  • 14:30 Sporting Braga vs Tondela GOLTV Play, Disney+ Premium
  • 14:30 Moreirense vs Alverca

Italia - Copa Italiana

  • 12:30 Calcio Padova vs Vicenza
  • 13:30 Pescara vs Rimini
  • 13:30 Audace Cerignola vs Avellino

Argentina - Superliga Argentina

  • 13:00 Barracas Central vs Aldosivi ESPN Premium, Disney Plus
  • 15:00 Instituto vs Platense TNT Sports, Disney Plus
  • 18:00 Argentinos Juniors vs Unión Santa Fe ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Liga de Futbol

  • 16:15 Gualberto Villarroel SJ vs Independiente Petrolero Futbol Canal
  • 16:15 Blooming vs Always Ready Futbol Canal
  • 18:30 Aurora vs Guabirá Futbol Canal

Chile - Campeonato Nacional

  • 10:00 Universidad Católica vs Ñublense MAX, TNT Sports
  • 11:30 Everton vs Colo-Colo MAX, TNT Sports
  • 14:00 Cobresal vs Coquimbo Unido MAX, TNT Sports

Colombia - Primera A

  • 15:00 Envigado vs Junior RCN, Win Sports
  • 17:15 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports
  • 19:30 Llaneros vs Medellín RCN, Win Sports

Ecuador - Serie A

  • 13:00 Cuniburo vs Técnico Universitario Canal del Fútbol, Teleamazonas
  • 15:30 Macará vs Delfin Canal del Fútbol, Teleamazonas
  • 18:00 El Nacional vs Barcelona Canal del Fútbol, Teleamazonas

Paraguay - Liga Nacional

  • 14:00 Guaraní vs Olimpia Tigo Sports

Uruguay - Primera Division

  • 9:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
  • 11:30 Danubio vs Juventud Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
  • 14:00 Wanderers vs Plaza Colonia Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
  • 16:30 Miramar Misiones vs LiverpoolGOLTV, Disney Plus

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

  • 17:00 Cincinnati vs Charlottei MLS Season Pass
  • 17:00 Minnesota United vs Colorado Rapidsi MLS Season Pass
  • 17:00 New York RB vs Real Salt Lakei MLS Season Pass
  • 19:00 Orlando City SC vs Inter Miami MLS Season Pass
  • 21:00 LA Galaxy vs Seattle Sounders FCi MLS Season Pass

México - Liga MX

  • 19:00 Pumas UNAM vs Necaxa TUDN, Canal 5, ViX
  • 21:05 Santos Laguna vs Guadalajara TUDN, Canal 5, ViX

