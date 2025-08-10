Partidos de hoy, domingo 10 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, domingo 10 de agosto
Perú - Liga 1
- 11:00 Sporting Cristal vs Melgar Liga 1 Max
- 13:15 Los Chankas vs Atlético Grau Liga 1 Max
- 15:30 Juan Pablo II College vs Binacional Liga 1 Max
Inglaterra - FA Community Shield
- 9:00 Crystal Palace vs Liverpool ESPN, Disney+
Portugal - Primeira Liga
- 11:00 Famalicão vs Santa Clara GOLTV Play, Disney+ Premium
- 14:30 Sporting Braga vs Tondela GOLTV Play, Disney+ Premium
- 14:30 Moreirense vs Alverca
Italia - Copa Italiana
- 12:30 Calcio Padova vs Vicenza
- 13:30 Pescara vs Rimini
- 13:30 Audace Cerignola vs Avellino
Argentina - Superliga Argentina
- 13:00 Barracas Central vs Aldosivi ESPN Premium, Disney Plus
- 15:00 Instituto vs Platense TNT Sports, Disney Plus
- 18:00 Argentinos Juniors vs Unión Santa Fe ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Liga de Futbol
- 16:15 Gualberto Villarroel SJ vs Independiente Petrolero Futbol Canal
- 16:15 Blooming vs Always Ready Futbol Canal
- 18:30 Aurora vs Guabirá Futbol Canal
Chile - Campeonato Nacional
- 10:00 Universidad Católica vs Ñublense MAX, TNT Sports
- 11:30 Everton vs Colo-Colo MAX, TNT Sports
- 14:00 Cobresal vs Coquimbo Unido MAX, TNT Sports
Colombia - Primera A
- 15:00 Envigado vs Junior RCN, Win Sports
- 17:15 Fortaleza CEIF vs Deportivo Pereira RCN, Win Sports
- 19:30 Llaneros vs Medellín RCN, Win Sports
Ecuador - Serie A
- 13:00 Cuniburo vs Técnico Universitario Canal del Fútbol, Teleamazonas
- 15:30 Macará vs Delfin Canal del Fútbol, Teleamazonas
- 18:00 El Nacional vs Barcelona Canal del Fútbol, Teleamazonas
Paraguay - Liga Nacional
- 14:00 Guaraní vs Olimpia Tigo Sports
Uruguay - Primera Division
- 9:00 Cerro vs Racing Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
- 11:30 Danubio vs Juventud Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
- 14:00 Wanderers vs Plaza Colonia Disney+ Premium Chile, VTV+, Disney+ Premium
- 16:30 Miramar Misiones vs LiverpoolGOLTV, Disney Plus
EE. UU./Canadá - Major League Soccer
- 17:00 Cincinnati vs Charlottei MLS Season Pass
- 17:00 Minnesota United vs Colorado Rapidsi MLS Season Pass
- 17:00 New York RB vs Real Salt Lakei MLS Season Pass
- 19:00 Orlando City SC vs Inter Miami MLS Season Pass
- 21:00 LA Galaxy vs Seattle Sounders FCi MLS Season Pass
México - Liga MX
- 19:00 Pumas UNAM vs Necaxa TUDN, Canal 5, ViX
- 21:05 Santos Laguna vs Guadalajara TUDN, Canal 5, ViX
