Partidos de hoy, sábado 9 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, sábado 9 de agosto
Perú - Liga 1
- 13:00 Ayacucho vs Alianza Lima - Liga 1 Max
- 15:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano - Liga 1 Max
- 18:30 Universitario vs Sport Boys - GOLPERU
Portugal - Primeira Liga
- 9:30 Nacional vs Gil Vicente
- 14:30 Arouca vs AVS
Argentina - Superliga Argentina
- 12:00 San Martín San Juan vs Sarmiento - TNT Sports
- 14:30 Boca Juniors vs Racing Club - ESPN Premium, Disney Plus
- 16:30 Independiente vs River Plate - TNT Sports
- 18:45 Atlético Tucumán vs Rosario Central - TNT Sports
- 18:45 Belgrano vs Banfield - ESPN Premium, Disney Plus
Bolivia - Liga de Futbol
- 16:30 Nacional Potosí vs The Strongest
- 17:00 Bolívar vs Real Tomayapo
Chile - Campeonato Nacional
- 11:30 Huachipato vs Unión La Calera - MAX, TNT Sports
- 14:00 Universidad Chile vs Unión Española - MAX, TNT Sports
- 16:30 La Serena vs O’Higgins - MAX, TNT Sports
Colombia - Primera A
- 15:00 Once Caldas vs Rionegro Águilas - RCN, Win Sports
- 17:15 América de Cali vs Deportes Tolima - RCN, Win Sports
- 19:30 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe - RCN, Win Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 14:00 Mushuc Runa vs Libertad - Ecuavisa, Canal del Fútbol
- 16:30 Aucas vs LDU Quito - Ecuavisa, Canal del Fútbol
- 19:00 Manta vs Independiente del Valle - Canal del Fútbol, Teleamazonas
Paraguay - Liga Nacional
- 16:30 Sportivo Luqueño vs Atlético Tembetary - Tigo Sports
Uruguay - Primera Division
- 9:00 Progreso vs Cerro Largo - GOLTV, Disney Plus
- 13:00 Peñarol vs Nacional - GOLTV, Disney Plus
Mundo - Amistosos
- 5:00 Brighton & Hove Albion vs Wolfsburg - Disney Plus
- 8:30 Werder Bremen vs Udinese - Disney Plus
- 9:00 West Ham United vs Lille - Disney Plus
- 9:00 Everton vs Roma - Disney Plus
- 10:00 Newcastle United vs Atlético Madrid - Disney Plus
- 12:00 Olympique Marseille vs Aston Villa - Disney Plus
México - Liga MX
- 20:00 América vs Querétaro- TUDN, Canal 5, ViX
- 22:00 Mazatlán vs Tijuana - Azteca 7
- 22:05 Atlas vs Pachuca - ViX
Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al LINK.