Partidos de hoy, sábado 9 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga 1, Bolivia, Brasil, Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, sábado 9 de agosto

Perú - Liga 1

  • 13:00 Ayacucho vs Alianza Lima - Liga 1 Max
  • 15:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano - Liga 1 Max
  • 18:30 Universitario vs Sport Boys - GOLPERU

Portugal - Primeira Liga

  • 9:30 Nacional vs Gil Vicente
  • 14:30 Arouca vs AVS

Argentina - Superliga Argentina

  • 12:00 San Martín San Juan vs Sarmiento - TNT Sports
  • 14:30 Boca Juniors vs Racing Club - ESPN Premium, Disney Plus
  • 16:30 Independiente vs River Plate - TNT Sports
  • 18:45 Atlético Tucumán vs Rosario Central - TNT Sports
  • 18:45 Belgrano vs Banfield - ESPN Premium, Disney Plus

Bolivia - Liga de Futbol

  • 16:30 Nacional Potosí vs The Strongest
  • 17:00 Bolívar vs Real Tomayapo

Chile - Campeonato Nacional

  • 11:30 Huachipato vs Unión La Calera - MAX, TNT Sports
  • 14:00 Universidad Chile vs Unión Española - MAX, TNT Sports
  • 16:30 La Serena vs O’Higgins - MAX, TNT Sports

Colombia - Primera A

  • 15:00 Once Caldas vs Rionegro Águilas - RCN, Win Sports
  • 17:15 América de Cali vs Deportes Tolima - RCN, Win Sports
  • 19:30 Atlético Bucaramanga vs Santa Fe - RCN, Win Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 14:00 Mushuc Runa vs Libertad - Ecuavisa, Canal del Fútbol
  • 16:30 Aucas vs LDU Quito - Ecuavisa, Canal del Fútbol
  • 19:00 Manta vs Independiente del Valle - Canal del Fútbol, Teleamazonas

Paraguay - Liga Nacional

  • 16:30 Sportivo Luqueño vs Atlético Tembetary - Tigo Sports

Uruguay - Primera Division

  • 9:00 Progreso vs Cerro Largo - GOLTV, Disney Plus
  • 13:00 Peñarol vs Nacional - GOLTV, Disney Plus

Mundo - Amistosos

  • 5:00 Brighton & Hove Albion vs Wolfsburg - Disney Plus
  • 8:30 Werder Bremen vs Udinese - Disney Plus
  • 9:00 West Ham United vs Lille - Disney Plus
  • 9:00 Everton vs Roma - Disney Plus
  • 10:00 Newcastle United vs Atlético Madrid - Disney Plus
  • 12:00 Olympique Marseille vs Aston Villa - Disney Plus

México - Liga MX

  • 20:00 América vs Querétaro- TUDN, Canal 5, ViX
  • 22:00 Mazatlán vs Tijuana - Azteca 7
  • 22:05 Atlas vs Pachuca - ViX

