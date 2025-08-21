Partidos de hoy, viernes 22 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, viernes 22 de agosto
Inglaterra - Premier League
- 14:00 | West Ham United vs Chelsea - Disney Plus
España - LaLiga
- 14:30 | Real Betis vs Deportivo Alavés - ESPN4, Disney Plus
Alemania - Bundesliga
- 13:30 | Bayern München vs RB Leipzig - ESPN, Disney Plus
Francia - Ligue 1
- 13:45 | PSG vs Angers SCO - Disney Plus
Argentina - Liga Profesional
- 13:30 | Barracas Central vs Defensa y Justicia - TNT Sports
- 18:00 | Tigre vs Independiente Rivadavia - ESPN, Disney Plus
Bolivia - Primera División
- 18:00 | Real Tomayapo vs ABB
Chile - Primera División
- 19:30 | Deportes Limache vs O’Higgins - TNT Sports, Max
Paraguay - Primera División
- 16:30 | Nacional Asunción vs Atlético Tembetary - Tigo Sports
Uruguay - Primera División
- 17:00 | Wanderers vs Juventud - GOLTV, Disney Plus
México - Liga MX
- 20:00 | Juárez vs Santos Laguna - Tubi, Azteca Deportes
- 22:00 | Tijuana vs Guadalajara - Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX Mexico
