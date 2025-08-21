Partidos de hoy, viernes 22 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la Liga de Campeones de la UEFA, en la Leagues Cup de la Concacaf, en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. También hay encuentros en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, viernes 22 de agosto

Inglaterra - Premier League

14:00 | West Ham United vs Chelsea - Disney Plus

España - LaLiga

14:30 | Real Betis vs Deportivo Alavés - ESPN4, Disney Plus

Alemania - Bundesliga

13:30 | Bayern München vs RB Leipzig - ESPN, Disney Plus

Francia - Ligue 1

13:45 | PSG vs Angers SCO - Disney Plus

Argentina - Liga Profesional

13:30 | Barracas Central vs Defensa y Justicia - TNT Sports

18:00 | Tigre vs Independiente Rivadavia - ESPN, Disney Plus

Bolivia - Primera División

18:00 | Real Tomayapo vs ABB

Chile - Primera División

19:30 | Deportes Limache vs O’Higgins - TNT Sports, Max

Paraguay - Primera División

16:30 | Nacional Asunción vs Atlético Tembetary - Tigo Sports

Uruguay - Primera División

17:00 | Wanderers vs Juventud - GOLTV, Disney Plus

México - Liga MX

20:00 | Juárez vs Santos Laguna - Tubi, Azteca Deportes

22:00 | Tijuana vs Guadalajara - Tubi, Caliente TV, Amazon Prime Video, FOX Mexico

