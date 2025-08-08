Redacción EC
Redacción EC

Partidos de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver . La actividad en el deporte rey no se detiene y en te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la UEFA Europa League, en la Leagues Cup Concacaf, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, viernes 8 de agosto

Perú - Liga 1

  • 15:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano Liga 1 Max

Portugal - Primeira Liga

  • 14:15 Casa Pia vs Sporting CP GolTV

Argentina - Superliga Argentina

  • 17:00 Tigre vs Huracán TNT Sports
  • 19:00 Newell’s Old Boys vs Central Córdoba SdE ESPN Premium
  • 19:15 Lanús vs Talleres Córdoba TNT Sports

Bolivia - Liga de Futbol

  • 14:00 Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero Futbol Canal
  • 17:00 ABB vs Real Oruro Futbol Canal

Chile - Campeonato Nacional

  • 14:00 Palestino vs Deportes Iquique MAX, TNT Sports

Colombia - Primera A

  • 15:30 Atlético Nacional vs Alianza RCN, Win Sports
  • 19:30 Millonarios vs Deportivo Cali RCN, Win Sports

Ecuador - Copa Ecuador

  • 19:00 Orense vs Universidad Católica DIRECTV

Paraguay - Liga Nacional

  • 14:00 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
  • 16:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera Division

  • 17:00 Torque vs Boston River Disney+ Premium Chile, VTV+
  • 18:00 Defensor Sporting vs River Plate Disney+ Premium Chile, VTV+

Mundo - Amistosos

  • 13:00 Chelsea vs Bayer Leverkusen DAZN
  • 13:00 Monaco vs Inter

México - Liga MX

  • 22:00 Tigres UANL vs Puebla Azteca 7

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! .

TAGS

VIDEO RECOMENDADO

Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona
Barcelona: así entrena el equipo de Flick. | FC Barcelona