Partidos de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.

¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la UEFA Europa League, en la Leagues Cup Concacaf, en Colombia, Argentina y otros países.

Programación TV - Partidos de hoy, viernes 8 de agosto

Perú - Liga 1

15:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano Liga 1 Max

Portugal - Primeira Liga

14:15 Casa Pia vs Sporting CP GolTV

Argentina - Superliga Argentina

17:00 Tigre vs Huracán TNT Sports

19:00 Newell’s Old Boys vs Central Córdoba SdE ESPN Premium

19:15 Lanús vs Talleres Córdoba TNT Sports

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero Futbol Canal

17:00 ABB vs Real Oruro Futbol Canal

Chile - Campeonato Nacional

14:00 Palestino vs Deportes Iquique MAX, TNT Sports

Colombia - Primera A

15:30 Atlético Nacional vs Alianza RCN, Win Sports

19:30 Millonarios vs Deportivo Cali RCN, Win Sports

Ecuador - Copa Ecuador

19:00 Orense vs Universidad Católica DIRECTV

Paraguay - Liga Nacional

14:00 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense Tigo Sports

16:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción Tigo Sports

Uruguay - Primera Division

17:00 Torque vs Boston River Disney+ Premium Chile, VTV+

18:00 Defensor Sporting vs River Plate Disney+ Premium Chile, VTV+

Mundo - Amistosos

13:00 Chelsea vs Bayer Leverkusen DAZN

13:00 Monaco vs Inter

México - Liga MX

22:00 Tigres UANL vs Puebla Azteca 7

