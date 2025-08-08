Partidos de hoy, viernes 8 de agosto de 2025: mira la programación completa para ver fútbol en vivo. La actividad en el deporte rey no se detiene y en El Comercio te mostramos la guía de encuentros de esta jornada, con horarios y canales de transmisión.
¿Quiénes juegan hoy? Tenemos partidos de fútbol en la UEFA Europa League, en la Leagues Cup Concacaf, en Colombia, Argentina y otros países.
Programación TV - Partidos de hoy, viernes 8 de agosto
Perú - Liga 1
- 15:00 Comerciantes Unidos vs Cienciano Liga 1 Max
Portugal - Primeira Liga
- 14:15 Casa Pia vs Sporting CP GolTV
Argentina - Superliga Argentina
- 17:00 Tigre vs Huracán TNT Sports
- 19:00 Newell’s Old Boys vs Central Córdoba SdE ESPN Premium
- 19:15 Lanús vs Talleres Córdoba TNT Sports
Bolivia - Liga de Futbol
- 14:00 Universitario de Vinto vs Oriente Petrolero Futbol Canal
- 17:00 ABB vs Real Oruro Futbol Canal
Chile - Campeonato Nacional
- 14:00 Palestino vs Deportes Iquique MAX, TNT Sports
Colombia - Primera A
- 15:30 Atlético Nacional vs Alianza RCN, Win Sports
- 19:30 Millonarios vs Deportivo Cali RCN, Win Sports
Ecuador - Copa Ecuador
- 19:00 Orense vs Universidad Católica DIRECTV
Paraguay - Liga Nacional
- 14:00 2 de Mayo vs Sportivo Trinidense Tigo Sports
- 16:30 Cerro Porteño vs Nacional Asunción Tigo Sports
Uruguay - Primera Division
- 17:00 Torque vs Boston River Disney+ Premium Chile, VTV+
- 18:00 Defensor Sporting vs River Plate Disney+ Premium Chile, VTV+
Mundo - Amistosos
- 13:00 Chelsea vs Bayer Leverkusen DAZN
- 13:00 Monaco vs Inter
México - Liga MX
- 22:00 Tigres UANL vs Puebla Azteca 7
