Partidos de hoy, martes 30 de abril, Champions League, Copa Sudamericana, en vivo y en directo

Hoy martes 30 de abril se abre una nueva jornada de la Liga de Campeones de Europa, empiezan las semifinales y todos los fanáticos del fútbol no pueden esperar para conocer a los dos finalistas que jugarán la final de la Champions League 2018 -2019 en Madrid. El FC Barcelona (España), el Liverpool (Inglaterra), el Ajax (Holanda) y el Tottenham Hotspur (Inglaterra) buscarán un pase para la gran final.



Para que no te pierdas ningún partido, sigue al Comercio.pe y no te pierdas, la hora, canales, alineaciones, minuto a minuto y todos los detalles de estos vibrantes encuentros.



Martes, 30 de abril de 2019

▷ Tottenham vs. Ajax (Champions League)

• HOY, martes 30 de abril, Tottenham y Ajax chocarán por semifinales de la Champions League a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía Fox Sports, ESPN y ESPN 2.



Hoy se abren las semifinales de la Champions League con el Tottenham vs. Ajax desde las 14:00 horas vía FOX Sports y ESPN. Composición

▷ PSG vs. Montpellier (Ligue 1 - Francia)

• PSG vs. Montpellier EN VIVO ONLINE este martes por la jornada 34 de la Ligue 1 de Francia en el Stade de la Mosson, en Montpellier desde las 12:00 horas con transmisión de DirecTV.



Psg visita este martes al Montpellier por la jornada 34 de la Ligue 1. (Foto: EFE)

▷ UTC vs. Cerro (Copa Sudamericana 2019)

UTC vs. Cerro EN VIVO ONLINE este martes en duelo de revancha por la primera fase de la Copa Sudamericana en el estadio Luis Franzini de Montevideo, desde 17:15 horas (Perú) a través de la señal de DirecTV.



UTC devuelve la visita a Cerro este martes por el pase a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. (Foto: EFE)

▷ Colo Colo vs. U. Católica de Ecuador (Copa Sudamericana 2019)

Colo Colo vs. Universidad Católica de Ecuador jugarán por la Copa Sudamericana (7:30 p.m. EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports) por la vuelta de la primera fase en el Estadio Monumental David Arellano



Colo Colo vs. U. Católica de Ecuador EN VIVO ONLINE vía DirecTV: juegan por Copa Sudamericana. | Foto: Colo Colo

¿Cómo ver fútbol en vivo online?

Ver fútbol en vivo online | Barcelona vs. Liverpool y Tottenham vs. Ajax serán protagonistas de una semana de fútbol intensa en Europa. La UEFA vuelve a tomar el protagonismo con los dos partidos de Champions League este martes 30 de abril y miércoles 01 de mayo.