Habla fuerte y claro. Tras el último amistoso de Sporting Cristal, Paulo Autori analizó el rendimiento de su equipo, y dejó una postura firme sobre uno de los temas que más debate genera en la Liga 1, el uso de futbolistas extranjeros.

El brasileño fue tajante y descartó de plano esa alternativa. “Yo no voy a poner siete extranjeros. Si eso es lo que se quiere, que venga otro entrenador. Me niego, porque siempre intento ser coherente entre lo que digo y lo que hago”, afirmó.

El brasileño apuntó a un problema estructural del fútbol peruano y defendió la necesidad de apostar por el desarrollo y el recambio generacional. A su juicio, el crecimiento del torneo pasa por formar jugadores, darles espacio y proyectarlos al exterior, una línea que —según remarcó— siempre ha sido parte de la identidad de los celestes.

De otro lado, Autuori se mostró conforme con la actitud mostrada por sus dirigidos en el reciente partido ante la U. Católica de Ecuador.

“No estoy completamente satisfecho, pero sí contento con lo que el equipo ofreció. La competitividad fue buena y estos partidos sirven para medir hasta dónde queremos llegar”, señaló en conferencia de prensa, donde también valoró el acompañamiento del público celeste.