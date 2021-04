Conforme a los criterios de Saber más

La broma es del periodista Raoul Ortiz, comentarista de FOX Sports México. “Hola Real Betis, no te vamos a vender a Pedro Aquino. Ni vengas a preguntar. Por tu atención, gracias”, tuiteó. Sin embargo, el momento del volante peruano da para pensar que tiene mucho de serio esa opción.

Emigrar a Europa es la opción en la visión de Aquino de 25 años. Ya antes ha dicho que se ve en Francia o España antes que en las ligas donde se puedan generar más ganancias. La exigencia deportiva es lo que busca el volante nacional.

Hola @RealBetis, no te vamos a vender a Pedro Aquino. Ni vengas a preguntar. Por tu atención, gracias. — Raoul Ortiz (@RaoulPolloOrtiz) April 11, 2021

Pero cuáles son las expectativas para que Pedro Aquino pueda emigrar. Lo dicho por el periodista Ortiz no dista mucho de la realidad porque parte del registro de una venta anterior. El año pasado las ‘Águilas’ vendieron a Guido Rodríguez, un volante que se destacó en el mismo puesto de Aquino. Fue el Betis el que se lo llevó por 3 millones de euros. Hoy, la valorización de Pedro alcanza los 4.5 millones de euros según el portal Transfermarkt, y no extrañaría que la historia se repita.

Su adaptación

“No llegó como uno más”, nos dice un personaje muy cercano a Pedro Aquino. Los referentes del América lo recibieron de gran forma y no solo porque venía de ser campeón con León, si no porque en su currículum estaba que “es mundialista”.

El futbolista peruano se hizo de ese bonus que pesa en cada equipo desde su participación en Rusia y pocos lo han sabido usar de la mejor manera como el caso de Aquino. Él nacional eligió a las ‘Águilas’ por encima de otras propuestas por el reto que representaba en su crecimiento.

Pudimos conocer que el año pasado tuvo ofertas de Brasil y de España, pero de un equipo que no suele pelear por títulos. Aquino quiso ser paciente y firmó por América para que sea su trampolín hacia un grande del Viejo Continente.

En México le va más que bien. “Él quiere lograr cosas, crecimiento no solamente económico. Hace historia, trascender”, nos dice su allegado, y en el cuadro de Solari lo está consiguiendo. Llega once partidos, nueve de ellos como titular -no inició bien la temporada por una lesión- y ha marcado tres tantos.

El objetivo Europa

La referencia de Guido Rodríguez es más que importante para Aquino. “América es un club vendedor”, nos dicen y el peruano quiere tomar ese vuelo. Los números hoy lo avalan y coincidentemente son parecidos a los del argentino que hoy juega en Betis.

En la temporada 2018-19, Guido Rodríguez ganó el Balón de Oro de la Liga MX tomando en cuenta lo que logró en el Apertura 2018 y el Clausura 2019.

Rodríguez con el América ganó el Apertura y llegó a semifinales del Clausura, además de ganar la Copa MX. En un total de en esa temporada de ensueño jugó 50 partidos y marcó 8 goles. Logró un total de 29 victorias, 11 empates y sufrió 10 derrotas.

Si comparamos con lo hecho por Aquino. El año pasado logró el título con León con un total de 20 partidos, 16 como titular, sin marcar goles y con dos expulsiones . En sus dos años y medio en el club llegó a jugar 55 encuentros. Las lesiones en su primera temporada no le permitieron destacar desde el inicio.

Mientras que ahora en el América se ha consolidado en el esquema de Solari. Ha sido titular en nueve de once partidos disputados y ya lleva tres goles en la Liga MX. También disputó el encuentro ante Olimpia de Honduras por la ConcaChampions entre semana.

Con esto, según el portal estadístico Sofascore, que mide defensa, ataque, técnica, táctica y creatividad, Pedro Aquino es el segundo con mejor puntaje del equipo con un rating de 7,20, superado por el también volante Richard Sánchez (7,51). El peruano destaca y supera al delantero Henry Martín, que tiene 6 goles en doce partidos.

Pero el plan de Pedro Aquino pasa por consolidarse en esa vitrina para que el futuro sea mejor. No quieren ir a un club donde se pierda más que se gane, y para ello, debe seguir en el ritmo de ahora. “Ya no está para llegar a un club pequeño. Pedro es ganador y quiere ir a un club ganador”, nos dicen.

Ya tuvo ofertas que analizó y por delante puso lo deportivo. El América representaba ese reto y esperan cerrar este torneo de gran forma y completar la temporada sin problemas para empezar a analizar las ofertas que vengan.

