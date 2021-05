Conforme a los criterios de Saber más

Pedro Aquino habla como juega. O viceversa. A sus cortos veintiséis años le brota la personalidad para ser el eje y repartir pases en el mediocampo del América, así como el convencimiento al expresar ciertos conceptos. Por más que su contrato vence en 2024, en México dicen que de América a Europa hay un paso, puesto que no hay mejor vitrina. Aquino no titubea en afirmar a El Comercio que aspira a gritar campeón en su debut en el cuadro más grande del país azteca y en su estreno en la Copa América. Si bien fue expulsado en el partido de ida con el Pachuca por los cuartos de final del torneo mexicano (derrota del América 3-1), el volante de la selección nacional no pierde el enfoque ni el optimismo. Mañana su equipo tendrá opción de revancha para pasar a las semifinales.

—Te has adaptado rápidamente a las Águilas, ¿qué influyó para que disimules que aún estás en tu primera temporada en el club?

A este club le faltaba alegría. Mi esencia es mi sonrisa. Estar alegre. Siempre estar activo y con esa chispita que tenemos los peruanos. Eso ayudó mucho a que me pueda adaptar rápido al equipo. La personalidad que tengo, también. No me gusta perder y siempre quiero ir para adelante. Pienso en grande. No iba a ser una excepción que al llegar acá, yo retroceda en vez de avanzar.

—¿Esa alegría de la que hablas te ayuda a jugar más inconsciente y cargar menos presión?

Exactamente. La sonrisa y la alegría ayudan a que tengas confianza y que no estés solo pensando en el fútbol.

—¿Te topaste con un club tan grande como el que te describieron?

No tuve compañeros que pasaron por América. Salvo Rubens Sambueza (en León) y no le pregunté. Nunca tuve la oportunidad de hablar con alguien sobre el club. Cuando estás físicamente es diferente. Es impresionante todo lo que tiene. Por las instalaciones y la clase de personas que hay.

—Y eso que aún no gozaste de un mítico Estadio Azteca colmado de hinchas del América

Eso es verdad. Ahora van a dar acceso a veinticinco porciento de la afición. Para llenar el Azteca necesitas más, pero el comienzo está bueno.

Pedro Aquino es uno de los fijos para la convocatoria de 23 jugadores que irán a la Copa América. (Foto: América).

—¿Y qué expectativas para la Liguilla? Puedes ser bicampeón de la Liga MX.

Qué lindo sería volver a campeonar y levantar la copa. No es nada de otro mundo poder soñarlo. Lo tomo con mucha calma. Son seis partiditos a muerte. Ya hemos tenido una temporada súper buena y ahora toca la segunda etapa.

—Fue emocionante el título con León, pero, ¿te imaginas poder colarte en los libros del América?

Yo pienso que con toda la gente que sigue al América va a ser algo de otro mundo. Un sueño hecho realidad. Hay que ir paso a paso y partido a partido. Esperemos que se pueda dar lo que queremos.

—¿Santiago Solari es muy distinto a todos los estrategas que tuviste antes?

Me tocaron directores deportivos súper buenos como Nacho Ambriz, quien te da mucha confianza. Solari es una persona grande. Es un orgullo para mí tenerlo dentro del América, sabiendo que ha sido jugador y entrenador del Real Madrid. Eso es un plus. La verdad que tiene un cuerpo técnico impresionante y trabajan muy bien. A uno eso lo ayuda a querer seguir entrenándose a mil.

—¿Se nota marcadamente su formación europea en el Real Madrid?

Cada entrenador trabaja a su manera y sabe qué hacer y qué no. De que hay diferencias, las hay para bien.

—¿Solari es más táctico?

Sí. Es un entrenador que te exige bastante.

—¿Sientes que te ha dado más radio de acción? Llegas más al gol.

Sí. Me tiene mucha confianza. Hago lo que me pide. Trato de cumplirlo. Ya dentro del campo uno decide cosas que pasan en el partido. Me pide mucho ordenar al equipo y alentar si estamos perdiendo para ir hacia delante, porque tenemos con qué empatarlo o voltearlo.

—¿En qué aspectos sientes que más te mejoró?

Yo en la marca soy bueno. En lo que mejoré es en jugar perfilado y hacia delante. Haces dos toques. Si haces tres o cuatro, se tarda la jugada. Ahora estoy haciendo goles también.

—¿Cruz Azul es el rival a vencer en la liguilla?

Ahora me toca Pachuca. En Liguilla serán partidos a muerte, pueden pasar muchas cosas. Los equipos están fuertes.

—¿Sería un choque de estilos entre América y Cruz Azul?

Los dos somos grandes equipos. Qué lindo sería tener una final contra Cruz Azul. Hay dos peruanos. Yoshi (Yotún) y el profe Reynoso. Vamos a ver qué pasa.

—Sería inédita una final frente al DT que te hizo debutar.

Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el profesor Reynoso, que me hizo debutar. Es la primera persona que me brindó la confianza en el primer equipo. Ahora, mira dónde nos encontramos. Sería bonito competir en una final y que gane el mejor.

Pedro Aquino disputó las últimas cuatro jornadas de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. (Foto: AFP)

—Dicen que del América a Europa hay un paso en lugar de un charco.

Sí. Muchos me lo han dicho. Hay que tomarlo con mucha calma. Yo quiero salir primero campeón. Quiero ganarme un nombre en el América. Después las cosas se van a ir dando poco a poco.

—La del América no es cualquier vitrina.

América es el trampolín para llegar a Europa, vende jugadores casi siempre.

—¿Te ves jugando muchos años más en México?

No le voy a cerrar la puerta a nadie. De hecho, ahora pertenezco al América y ya se verá qué pasará más adelante.

—Alguna vez comentaste que te interesaba mucho el fútbol francés.

Sí. Me gusta el fútbol francés, el español, el italiano. Espero estar en un grande de Europa.

—Los franceses ya te echaron el ojo seguramente en Rusia por cómo jugaste en Ekaterimburgo.

Debo estar en la lista de algunos equipos por allá. Eso no ha cambiado mucho. Ahora me debo al América y quiero salir campeón.

—¿Viste mucho ese partido contra los campeones del mundo y tu remate al palo?

Sí, muchísimas veces. En el Instagram me hacen recordar esos videos y la verdad que uno dice por qué no entró.

—¿Significó un antes y un después ese encuentro en tu carrera?

Por ser Mundial, sí. Te podría decir que es uno de los mejores partidos. Ahorita estoy pasando por un gran momento y puedo seguir por ese camino.

—Conoces muy bien el fútbol del continente, ¿dónde crees que está la distancia entre el fútbol peruano y el resto en Copa Libertadores? Los resultados ubican a los equipos nacionales como los peores de Sudamérica.

Yo no veo fútbol. No suelo hacerlo. No sigo a los equipos peruanos de la Libertadores. En el punto donde te puedo decir que hay un cambio entre Perú y México es en la intensidad. El ritmo con el que se juega.

—El calendario de la selección peruana en este 2021 está cargado, cuánto deseo de volver a probarte la camiseta de Perú?

Uno ya quiere vestir la camiseta de la Selección. Uno extraña a los compañeros también. A la gente y esos partidos que a uno lo motivan. No hay que perder la fe. Se vienen partidos muy bonitos que se pueden ganar. Tenemos con qué.

—Primero Colombia, un hueso duro de roer en el ciclo de Gareca.

Sí, todos los países de Sudamérica son complicados. Colombia siempre fue un rival muy duro. Vamos a trabajar en los días que nos quedan y salir pensando en que queremos estar de vuelta en un Mundial.

—¿Hasta dónde puede llegar Perú en la Copa América?

Soy un convencido de que podemos campeonar. Estoy convencido. Tenemos buenos jugadores y buenas personas. Así que nos merecemos esa Copa América.

Pedro Aquino recordó duelo ante Francia del Mundial Rusia 2018 | Foto: EFE

—Para ti será especial disputar por primera vez una Copa América.

En la anterior estuve lesionado y no pude viajar. Sería mi primera Copa América y sería lindo poder campeonar.

—Santiago Ormeño podría ser la gran novedad en la lista de Gareca. ¿Qué percepción del delantero con el que compartes Liga y quién podría llegar a León, tu ex equipo?

Es un gran jugador y le está yendo muy bien en México. Está anotando goles y de eso viven los delanteros. Ahora que está en la lista preliminar, esperemos que pueda quedarse. Las puertas de la selección están abiertas para todos. Le toca aprovechar su oportunidad, que no es fácil.

—Esperemos que Guerrero y Farfán lleguen con ritmo, queda poco tiempo para el choque contra Colombia.

Son dos grandes jugadores. Son dos íconos de la selección. Yo creo que la sola presencia de Paolo, el capitán, y Farfán va a ayudar muchísimo. Nos da una motivación extra a algunos que recién estamos comenzando en el fútbol.

—¿Prefieres jugar de interior al lado de Tapia y Yotún o de contención acompañado por alguien más?

Me gustaría jugar de contención solo, pero ya se verá qué decide el director técnico. De hecho, todos estamos preparados. Yotún, Cartagena, Tapia, para lo que nos pida el profesor Ricardo.

—Ya no hay margen de error…

Lo que pasa es que nunca tuvo que haber margen de error en la Selección. Yo creo que eso es retroceder. Ahora somos conscientes que necesitamos esos puntos que se vienen. Hay que ganar el primer partido para que mentalmente nos agarren bien y podamos salir de esa zona en la que estamos ahora.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Selección Peruana: Conoce el fixture de junio en Eliminatorias y Copa América