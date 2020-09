Pedro Gallese atraviesa un buen momento en el Orlando City y por ello no sorprende su convocatoria en la selección peruana para disputar la primera fecha doble de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ricardo Gareca anunció la nómina de seleccionados este viernes y no dudó en contar con el ‘Pulpo’.

Sin embargo, existe cierta incertidumbre sobre las restricciones que tendrán algunos jugadores peruanos que militan en el fútbol exterior para venir al país y unirse a la preparación de la ‘Blanquirroja’. Gallese habló al respecto en una entrevista con RPP.

“Seguro que ahora que ha salido la lista se van a comunicar conmigo en la federación para ver cómo se va a hacer. Lo único que sé es que se viajaría el 5 (de octubre)”, dijo el portero de Orlando City sobre el itinerario para que arribe al país.

En cuanto a los permisos de su equipo de la MLS, Gallese considera que no tendrá ningún obstáculo para jugar en los primeros partidos de la selección. “El club todavía no me dice nada. Supongo que no hay ningún problema. Ahora que ha salido la lista, quiero ver qué es lo que me dicen. No creo que haya problemas en ese sentido", indicó.

A diferencia de la convocatoria que realizó hace un mes, Ricardo Gareca esta vez sí pudo incluir en su nómina a los jugadores que militan en el fútbol extranjero para los duelos frente a Paraguay y Brasil en la primera fecha doble del certamen.

Cabe destacar que el primer encuentro de la selección se disputará en Asunción el jueves 8 de octubre (6:30 p.m.), mientras que el duelo frente a Brasil se realizará el martes 13 (7:00 p.m.) en Lima.

