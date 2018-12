Pelé sobre Kylian Mbappé: "Puede ser como yo, no lo digo en broma"

Pelé ha reposado el peso de su leyenda sobre la espalda de Mbappé. El veterano astro brasileño de 78 años, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, nota en el joven francés Kylian un digno sucesor de su legado: "Puede ser como yo", afirmó recientemente a 'Canal Football Club'.

"Ganó la Copa del Mundo a los 19 años y yo solo 17 (risas). Me acerqué a él diciendo que casi me igualaba. ¡Creo que puede convertirse en el nuevo Pelé! Muchos piensan que lo digo por diversión, pero no, no es una broma", declaró 'O Rei' a 'Canal Football Club'.



En esta escala de talento natural y desborde de técnica, obtener una Copa del Mundo es sólo la búsqueda de la confirmación. Pelé también detalló en la entrevista que Mbappé tiene que "hacerlo todavía más feliz" y para ello debe "ganar otro Copa del Mundo".

Pero Pelé así como aprueba también aparta. El crack brasileño descalificó a Neymar y realizó comentarios tan llamativos como los gestos del jugador del PSG en un campo de fútbol.

Neymar y Mbappé, figuras del PSG. (Foto: AFP)

"Siempre dije que se convertiría en un gran jugador. Pero en los últimos dos años empezó a querer aparecer de otra manera. No marcando goles ni haciendo hermosos gestos. No. Comenzó a brillar simulando faltas, complicando la vida de los árbitros. Es por eso que su imagen se volvió negativa", confesó Pelé sobre Neymar.

Pelé fue aún más allá y confesó el trato que tiene con Neymar. Si bien resaltó que no está detrás de él "con demasiada frecuencia", sí atinó a mencionar que "hará todo lo posible por ayudarlo".

"La gente piensa que tiro de sus orejas con demasiada frecuencia, pero lo hago por su bien. Un padre no critica, educa a su hijo. Le deseo lo mejor para él y para nuestra Selección. Haré todo lo posible para ayudarlo y hacer que progrese, que nadie se preocupe", culminó Pelé, sonriente como si acabara de marcar un gol.