Pep Guardiola: los fichajes más caros del DT del Manchester City [FOTOS]

La trayectoria de Pep Guardiola en clubes es, por decir lo menos, muy exitosa. El técnico catalán consiguió el sextete en Barcelona, fue tricampeón de la Bundesliga con el Bayern Munich y ahora va por su segunda Premier League con el Manchester City.

Sin embargo, parte del éxito de Pep está basado en los fichajes: algunos millonarios y otros no tanto. A raíz de esto el presidente del Bayern Munich, Uli Hoeness, declaró sobre cómo se solventaban los pedidos del ex entrenador culé.



"Mi amigo Pep me contó qué sucede cuando quiere fichar a un jugador que cuesta 100 millones de euros. Él reúne varios videos del futbolista y vuela para ver al jeque. Una vez allí, tienen una comida abundante durante la que Pep le enseña los videos. El jeque transfiere entonces el dinero y al día siguiente él mismo sube un poco el gas... y ya ha recuperado el dinero", aseguró Hoeness en una conferencia de mercados financieros celebrada en Múnich.

Por eso, en esta fotogalería, hemos hecho un repaso de cuáles han sido los fichajes más caros en los equipos donde ha dirigido Guardiola. Desde el Barcelona, pasando por el Bayern Munich hasta el actual Manchester City inglés. Puedes revisarla deslizando las fotos y te sorprenderás con los nombres que encontrarás.