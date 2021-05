Conforme a los criterios de Saber más

Visitar al Camp Nou en el 2011 era como estar en algún bar de Liverpool en los años sesenta. Ser testigo presencial de aquel Barcelona de Guardiola, Messi, Xavi e Iniesta era como mirar a los Beatles en primera fila. Recorrer cada jirón del máximo recinto catalán era como ver cantar a Pavarotti en Roma, era como simular un viaje a la Luna o escuchar a Freddy Mercury en Wembley. Era el disfrute extremo de lo irrepetible.

LEER MÁS AQUÍ: Néstor Lorenzo: el silencioso finalista de Italia 90 que llegó a Melgar para hacer ruido en la Copa Sudamericana

Pep Guardiola acaba de asegurar su presencia a su tercera final de Champions League, ahora como técnico del Manchester City. Diez años después, el catalán regresa al máximo protagonismo del fútbol mundial. Diez años después, cantaría Andrés Calamaro, es distinto que aquel, pero casi igual. Tuvo que recorrer 514 partidos para definir otra vez el título de esta competición. Diez años que lo han humanizado, diez años donde ha crecido su margen de error. El Pep que vimos de cerca en el 2011 era un rockstar inalcanzable. Un genio del fútbol que había reducido al mínimo su margen de error. Postular a un carné de prensa en los mejores tiempos de aquel Barza era como sacarse la Tinka.

Llegamos a Barcelona con la única misión de escribir la crónica de cómo seguir al mejor equipo del mundo. Hace diez años, las normas para cubrir un encuentro de los azulgranas empezaban con el primer correo a la distancia y después iniciar un largo proceso de llamadas al equipo de prensa. “Tienes que llamar todos los días, la lista de prensa la tendremos lista en cualquier momento. Máximo la cerramos dos días antes del partido”, nos dijo un asistente de comunicaciones del club catalán. Las llamadas insistentes, lo entendimos después, era uno de los fitros para reducir la lista hasta los días previos al próximo partido. Nos tocó buscar un lugar en el palco de prensa, para el partido del Barza ante Shakhtar Donetsk, por los cuartos de final de esa inagualable campaña de Champions. Estábamos fuera de la lista principal. Nos pusieron en un interminable grupo de espera.

Pep Guardiola enfrentó a Sir Alex Ferguson, en la final entre el Barza y el United el 2011. (Foto: Agencias).

En la víspera del partido, intentamos ingresar a la conferencia de Pep. No pudimos porque aún no teníamos la credencial del partido . Repetimos las llamadas a la oficina de prensa y, gracias a la insistencia, nos dijeron que íbamos a entrar a un sorteo en los minutos previos. Que no había garantías de entrar, no importaba si habías viajado diez mil kilómetros. Con esa incertidumbre, salimos a las afueras del Camp Nou para tentar por una entrada. Con credencial de prensa o con boleto de hincha, teníamos que estar allí.

“Te vendo un boleto por 30 dólares”, me dijo un socio del club. Desde los años de la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI, muchos socios azulgranas sacrificaron su costumbre sabatina o dominical y, de esta manera, ganar algunos euros vendiendos sus boletos para partidos del Barza a los entusiastas turistas, que querían volver a casa diciendo que vieron jugar a Lionel Messi. Compré uno de los pases, era para una de las tribunas populares. Ya en Barcelona, era muy audaz depender de un sorteo de último minuto.

Llegamos al estadio la tarde-noche de aquel 12 de abril. Un periodista japonés estaba en la puerta de la oficina de prensa, donde iban a dar los pases para el palco. “Yo creo que vamos a entrar todos. ¿Sabes dónde puedo cargar mi celular?”, me preguntó confiado el colega asiático. Ya no éramos muchos periodistas. La táctica de aburrimiento, exigiendo llamadas y correos continuos, funcionó con cientos. Quedó en evidencia que solo estábamos en esa cola, los pocos ilusos que confiábamos en nuestra buena suerte.

-Un extraño sorteo-

Uno de los coordinadores de prensa del Barcelona nos anunció que iba a entrar a un cuarto a sortear los nombres. Salió en menos de quince minutos y llamó a casi veinte reporteros. “Este pase es para El Comercio”, me dijo y salí corriendo a la tribuna de prensa. Ya mientras subía las escaleras del palco dudé sobre la prolijidad de ese sorteo. Más parecía una actuación para que la prensa extranjera perciba lo difícil o casi inalcanzable que era seguir los pases al Barcelona Top de la historia.

En ese primer grupo no estaba el amigo japonés, aunque diez minutos después también pudo entrar. “Te dije que entrábamos todos”, me volvió a decir. Yo solo le respondí que se había perdido el primer gol del encuentro. El golazo de Iniesta al minuto de juego. Lo del Barcelona en ese tiempo era garantía de vistosidad, contundencia y velocidad. Al Shakhtar Donetsk le anotó cinco veces esa noche. La única mala noticia en medio de tanta grandiosidad es que Messi no pudo anotar ese día. El Camp Nou, de esos meses, era un teatro de lujo con actores protagónicos del toque. Era tanta la garantía del show goleador, que detrás de los arcos se habían colocado porfiadas gigantes para agitarlos en cada anotación.

Han pasado diez años de esa misión que no fue imposible. Recuerdo el himno del Barcelona al inicio y al final de los partidos, las tribunas copadas, las afonías por tantos goles anotados. En esos tiempos de Guardiola con el Barza, asistir a uno de sus encuentros era hacerle homenaje a la buena fortuna. Es probable que nunca se haya dado ese sorteo, pero recordar esa pasantía por el Camp Nou siempre será como celebrar que una vez vimos llegar el día de nuestra suerte.