Pep Guardiola de 47 años brindó una entrevista para Universo Valdano en donde confesó el club que quisiera dirigir en sus últimos años como estratega. Por ahora, el español está a cargo del Manchester City, club con el que lleva 3 títulos conseguidos.

"Yo acabaré otra vez donde empecé. Mis últimos pasos serán (ojalá) en la cantera del Barcelona. Creo que para empezar es lo mejor del mundo. No hay focos, no hay prensa, tienes partidos y semanas largas, tiempo para analizar que has hecho bien y mal" precisó el ex técnico del Bayern Múnich.

Además, Guardiola precisó que le gustaría tomar las riendas de una selección nacional. Este hecho lo tomaría como un 'punto de curiosidad' en su carrera.

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, mantuvo una entrevista con Universo Valdano y confesó entre otras cosas, el club en el que le gustaría finalizar su carrera como entrenador (Video: YouTube)

"Si. Voy a entrenar una selección si se da la oportunidad y me quieren, quiero hacerlo. Hay que probarlo. Siempre he tenido ese punto de curiosidad", mencionó el español.

Cabe señalar que por el momento, Guardiola estuvo al mando de tres equipos. El primero fue el Barcelona, luego pasó por el Bayern Múnich y actualmente dirige al Manchester City.