Por: Eliezer Benedetti

Desde que Pep Guardiola arribó a la Premier League en 2016, el Manchester City se acostumbró a ganarlo casi todo. El español regaló a los ‘cityzens’ un clima exitoso y un hábitat de gloria en la liga inglesa. Sin embargo, este año les ha tocado pisar tierra. En tan solo el inicio de temporada, el City ya registra tantas derrotas como las que apuntaron en toda la campaña del 2018/19. Mientras, en los últimos cinco partidos solo rescataron dos victorias, colocándose a 14 puntos de diferencia del Liverpool, el líder de la tabla.

La cereza de la torta para la crisis del Manchester City fue el derbi que protagonizó contra el United este sábado. Con aquella derrota(2-1), los ‘cityzens’ alejaron más sus posibilidades de alcanzar al Liverpool. De esta manera, los celestes registran la peor racha en los últimos 10 años. Superaron la temporada 2009-2010, donde estuvieron 11 puntos debajo de Chelsea, el puntero en aquel entonces.

Ahora son 14 puntos. Esta enorme distancia no solo es muestra de la gran fortaleza que ha cimentado Jürgen Klopp en el Liverpool, sino también evidencia la fragilidad del Manchester City en estas últimas semanas. Los dirigidos por ‘Pep’ aún no encuentran su horizonte en la Premier que le permita despuntar.

Como técnico, Guardiola ha logrado 28 títulos en su carrera. (Foto: AP)

Así las críticas vienen en fila para Guardiola; pese a ello, el español se mantiene fiel a su filosofía y no dudará en mejorarla para devolverle la mejor cara a los celestes. Esa que en el 2017/18 se coronó a falta de cuatro fechas y con solo dos derrotas en toda la temporada. Esa también que en el 2018/19 se proclamó bicampeona, tras haber lidiado con la mejor versión de Liverpool, que le pisó los talones.

-Todo lo que sube tiene que bajar-

Esta es la cuarta temporada de Pep Guardiola como técnico del Manchester City. (Foto: AP)

Guardiola ha sido el actor intelectual de dos de las cuatro Premier League que ha logrado el Manchester City en la última década. Por ello, cuesta ver a este equipo en el tercer lugar de la tabla, adelantado por el Liverpool y también por el Leicester. Pero dicen que “todo lo que sube, tiene que bajar”.

Luego de haber tocado la gloria, ahora Guardiola toca fondo. Sus registros en este inicio de temporada con el City son los peores en su carrera. Los 32 puntos que componen las 10 victorias, dos empates y cuatro derrotas de los ‘cityzens’ nunca habían sucedido cuando el técnico español estuvo al mando del Barcelona ni en Bayern Munich, ni siquiera en las tres temporadas anteriores en el Manchester.

Nunca había estado tan contra las cuerdas. En este primer ciclo, ya superaba los 40 puntos con ‘Los bávaros’. Incluso, en el peor arranque con el Barcelona lo hizo mucho mejor. En la temporada 2011/12, justamente la última de ‘Pep’ con los ‘Culés’, el técnico español logró 37 puntos en las primeras 16 fechas, posicionándose segundo, a seis puntos del Real Madrid.

Ahora en el City, Guardiola está pasando factura del bajo rendimiento que están demostrando algunos de sus jugadores como Sergio Agüero, Gabriel Jesus, Ederson, entre otros.La defensa de los ‘cityzens’ tampoco se encuentra en su mejor versión. Los 19 goles recibidos en 16 encuentros así lo reflejan, igualando el peor registro del 2016-17 en este mismo ciclo.

Ahora la desilusión ya es un hecho para él y para los ‘cityzens’ en la Premier League. “Lo normal es no ganar la Premier todos los años”, expresa Guardiola tratando de justificarse. El español es consciente de la dificultad que demanda alcanzar al Liverpool en esta situación muy complicada. Aunque para él no hay imposibles. No por gusto es catalogado por muchos como el mejor técnico de la historia. Sus 27 títulos le respaldan. Así que no todo está perdido aún.

