Hace exactamente una semana, todo se terminó en la carrera profesional de Claudio Pizarro. El delantero peruano colgó los chimpunes luego de asegurar su permanencia en la Bundesliga con el Werder Bremen. Desde entonces, no han faltado las típicas críticas hacia su persona por su desempeño en la Selección Peruana, pero también están los que han salido a su favor.

Uno de los últimos que se sumó a los elogios por la carrera del ‘Bombardero de los Andes’ es Percy Olivares. El exlateral de la Selección Peruana coincidió con Pizarro cuando este recién emprendía su aventura futbolística dentro de la ‘Blanquirroja'.

Es así que Olivares no dudó en explicar cómo era el desempeño de Claudio en su primera etapa. El popular ‘Zancudo’ aseguró que el ‘Bombardero’ era uno de los que más se esforzaba para ganarse un puesto en la selección.

“Yo puedo dar fe de lo que era Pizarro en la Selección. Era uno de los que más entrenaba, se mataba entrenando él. Yo hablo porque lo he visto entrenando, matándose cuando Flavio Maestri era titular indiscutible en la Selección. Claudio nunca bajó los brazos y nunca le vi una actitud de fastidio”, sostuvo Olivares en el programa de ESPN FC.

“Entonces, veo todo eso y mucha más cosas que han pasado durante su carrera, las que analizo. Pienso en cómo puede ser que la gente, de manera tan inescrupulosa, mate a alguien que, si bien es cierto, no le ha dado la capacidad para realizar lo que querían de él en la Selección, pero a nadie le queda duda, o al menos a mí no me queda duda, de todo lo que Claudio ha hecho para hacer las cosas bien”, agregó.

