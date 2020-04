El abrazo se hizo interminable. Percy Rojas anotó el cuarto gol ante Bolivia y Juan Carlos Oblitas, quien se lució con la asistencia, se unió al vibrante festejo de su compadre. Aquel 17 de julio de 1977, Perú goleó 5-0 y aseguró su pasaporte para el Mundial de Argentina. Esa tarde, en Cali, la sociedad del ‘Trucha’ y el ‘Ciego’ funcionó a la perfección. Como tantas veces.

Si hablamos de duplas famosas del fútbol peruano, muchos pensarán en Teófilo Cubillas-Hugo Sotil, y los más jóvenes mencionarán a Paolo Guerrero-Jefferson Farfán, pero, sin duda, el binomio Rojas-Oblitas es el más exitoso: jugaron juntos en tres clubes diferentes y en todos salieron campeones. Por si fuera poco, también ganaron la Copa América. Y eso es un récord nacional.

“¡Vaya! Por fin alguien se dio cuenta de ese detalle. Sí, gané varios títulos con mi compadre Percy. Tuvimos esa suerte”, reaccionó Oblitas, el mejor puntero izquierdo de nuestras selecciones, cuando le explicamos el motivo de la nota.

JOVEN GARRA

La versión merengue de 1972 fue subcampeón de la Copa Libertadores. (Foto: PRENSMART)

La historia comenzó en 1969. El mollendino Juan Carlos Oblitas, de 18 años, fue ascendido al primer equipo de Universitario, que tenía como una de sus figuras a Percy Rojas, de 20. Apodado el ‘Trucha’ por su delgada figura, el atacante integró la selección que borró a Argentina del Mundial México 1970.

Percy era titular en el ataque crema junto a los experimentados Ángel Uribe, Víctor Calatayud, Enrique Casaretto y Enrique ‘Ronco’ Rodríguez. Igual, el técnico Roberto Scarone solía darle minutos al joven Oblitas.

La ‘U’ campeonó aquel año y también en 1971. En 1972 arañó la gloria y quedó segundo en la Copa Libertadores. Y volvió a lograr el título nacional en 1974, siempre de la mano de Percy y, ahora sí, con Oblitas como titular.

“Mi compadre era un delantero completo: veloz, inteligente y solidario. Se me hacía fácil jugar con él. Muchas veces actuaba de ‘9’, pero ese no era su puesto. Él se acomodaba mejor por los extremos, por derecha o izquierda”, recuerda el ‘Ciego’.

UN DURO ‘TRUCHA’

Oblitas y Rojas lograron el ascenso belga con la camiseta del Sérésien.

En 1975, el ‘Trucha’ emigró al Independiente de Avellaneda y formó una sociedad de lujo con Ricardo Bochini. De arranque, el peruano se impuso en el ‘Rey de Copas’ y alzó la Copa Libertadores ese mismo año.

“Los defensas odiaban enfrentar a Percy, porque además de su habilidad y olfato de gol, pegaba mucho. Era tan vivo que chocaba y siempre se ‘la dejaba’ a los rivales. Por eso no tuvo problemas para triunfar en el exigente y entonces durísimo fútbol argentino”, agregó Oblitas, que ese año partió a España para jugar en Elche.

Y YA LO VE...

La selección los volvió a juntar en 1975. Ambos fueron fundamentales en la gloriosa campaña de la Copa América con su buen fútbol y golazos: Oblitas le anotó a Bolivia, de chalaca a los chilenos y de taquito a los colombianos. Percy convirtió dos veces frente a Chile. Y pudieron alzar la preciada Copa América junto a otros próceres como Héctor Chumpitaz, Alfredo Quesada, ‘Cachito’ Ramírez, el ‘Nene’ Cubillas y el ‘Cholo’ Sotil.

Oblitas y Rojas eran inseparables no solo dentro de la cancha, sino también fuera. (Foto: PRENSMART)

Dos años después volvieron a celebrar. Esta vez fue la clasificación al Mundial de Argentina 1978. Ahí, el ‘Ciego’ se convirtió en el artillero de la Bicolor con cuatro anotaciones, mientras que el ‘Trucha’ –ya lo apuntamos– le anotó a Bolivia, en la liguilla de Colombia.

Oblitas y Rojas eran temidos por los defensores rivales de las otras selecciones. (Foto: PRENSMART)

“Yo nunca me caractericé por ser goleador, pero ese año se me dio. Quizá los rivales se preocupaban mucho por (Juan José) Muñante y me dejaban espacios”, nos dijo Oblitas. Sí, tres veces a Ecuador y una ante Chile, tuvo que pedirle a sus compañeros que no lo abrazaran mucho, por temor a perder sus lentes de contacto.

SALUD, COMPADRE

Rojas y Oblitas volvieron a coincidir en Sporting Cristal, equipo con el que fueron bicampeones nacionales en 1979 y 1980. (Foto: PRENSMART)

También en 1977, tras su paso por Elche y Tiburones Rojos de México, Oblitas regresó al Perú para jugar por Sporting Cristal. Y ahí se reencontró con su compadre Percy, quien culminó su contrato con Independiente. Con el cuadro rimense lograron dos títulos más: el bicampeonato 1979 y 1980.

Pero la historia no termina ahí. En 1980 partieron a Bélgica para jugar por el Sérésien: campeonaron en la Segunda y lograron el ascenso a la máxima categoría. Así se anotaron su séptimo título en sociedad, con cuatro equipos diferentes.

Percy campeonó con la ‘U’ en 1982 (Oblitas seguía en Bélgica) y volvieron a juntarse dos años después. El ‘Ciego’ colgó los chimpunes en 1985. (Foto: PRENSMART)

Nuestros héroes se dieron el lujo de retirarse en el club de sus amores e incluso llegaron a jugar juntos en 1984. Percy campeonó con la ‘U’ en 1982 (Oblitas seguía en Bélgica) y el ‘Ciego’ colgó los chimpunes en 1985, dando la vuelta olímpica con la crema.

Hoy, Oblitas ocupa con gran altura el cargo de director deportivo de la FPF. Y Percy se recupera de una operación al corazón, alentado por todos. Ambos, mundialistas en 1978 y 1982, ocupan un lugar principal en la historia de nuestro fútbol. Siempre los asociaremos así, ganadores, abrazados y felices, como en Cali hace 43 años.

PALMARÉS DE AMBOS

Percy Rojas Título Año Universitario Nacional 1967, 1969, 1971, 1974, 1982 Independiente Libertadores e Interamericana 1975, 1976 Selección Copa América 1975 Cristal Nacional 1979, 1980 Sérésien Ascenso belga 1982

Juan Carlos Oblitas Título Año Universitario Nacional 1969, 1971, 1974, 1985 Selección Copa América 1975 Cristal Nacional 1979, 1980 Sérésien Ascenso belga 1982

