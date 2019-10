Luego de que el Consejo de la FIFA hiciera oficial la designación oficial de Perú como sede del próximo Mundial Sub 17 2021, fue imposible no recordar aquella vez que nuestro país se hizo cargo de dicho evento deportivo por primera vez en su historia. Fue en el 2005 y, aunque la suerte no acompañó a nuestra selección en la cancha, que se fue eliminada en primera ronda, el país vivió una fiesta futbolera que trajo consigo cambios importantes a nivel de infraestructura e instauró un novedoso tipo de césped que daría qué hablar.

Además, como suelen tener este tipo de torneos, hubo futbolistas que fueron tildados de promesas pero que nunca se consolidaron, y cracks mundiales que brillaron, pero que se fueron apagando con el paso de los años sin cumplir con las altas expectativas que se tenía de ellos. A continuación revivimos los detalles más importantes que marcaron dicha cita futbolística que nuestro territorio tuvo la suerte de albergar.

Las canchas sintéticas

Fueron cinco los estadios que cambiaron su césped natural por uno sintético y que recibieron la certificación FIFA Quality por parte del máximo ente del fútbol mundial: el Estadio Nacional de Lima, Mansiche de Trujillo, Elías Aguirre de Chiclayo, Miguel Grau de Piura y Max Augustín de Iquitos. Entre las ventajas que motivaban este cambio era tener una superficie de juego pareja, sin defectos en el piso, siempre en buenas condiciones, independiente de los factores climáticos como la temperatura y la humedad, más rebote y rapidez en el traslado del balón, mayor amortiguación y resistencia de la superficie al juego, durabilidad superior que una natural con reducción de los costos de mantenimiento y un piso que permite múltiples usos.

La cancha sintética fue una de las grandes novedades en el Mundial 2005. (Foto: Internet)

Sin embargo, la dureza de dicho material provocó la incomodidad de muchos de los futbolistas que disputaron el torneo, debido a las distintas lesiones que contrajeron en el camino. Además, los componentes de fabricación se basan en hidrocarburos y, combinados con el calor, dejaron como saldo a varios futbolistas con ampollas.

El camino de Perú

Pese a no contar con grandes estrellas, había altas expectativas con la Blanquirroja dirigida por el argentino José Luis Pavoni. Básicamente, eran dos factores que motivaban dicha confianza de la hinchada en hacer una buena campaña: la localía y el grupo bastante accesible que le tocó a los nuestros. En la zona A los rivales eran Costa Rica, China y Ghana.

La selección peruana fue eliminada en primera ronda sin ganar un solo encuentro. En ese equipo estaban Josepmir Ballón (17), Carlos Zambrano (13) y Christian Ramos (2). (Foto: GEC)

No obstante, a la hora de la verdad todo ese optimismo se vino abajo con pésimos resultados. Se empató 1-1 con Ghana y se cayó 0-1 ante China, cerrando nuestra participación en el estadio Max Augustín de Iquitos con una derrota 0-2 ante Costa Rica. Un punto en tres partidos para mandar al olvido una actuación desastrosa en todos los aspectos.

Las promesas peruanas que se perdieron y las que se consolidaron

De aquel equipo nacional, pese al nivel colectivo paupérrimo que mostró, hubo un grupo de individualidades que tuvo una actuación destacable y nos hacían pensar en un mejor futuro. Algunos de los que fueron una grata aparición y se consolidaron posteriormente para ser utilizados en la selección mayor estaban Carlos Zambrano, quien era de los pocos que jugaba en el extranjero (Schalke 04), y se mostró sólido zaguero central.

Muchos años después del Mundial, Carlos Zambrano se convirtió en pieza importante de la selección peruana de mayores. (Foto: GEC)

Otro fue Christian Ramos, que fue pieza indispensable en las últimas Eliminatorias y en el Mundial de Rusia 2018 para el equipo de Ricardo Gareca. Josepmir Ballón también está en este grupo. El volante ha sido convocado constantemente en distintos procesos de la bicolor, fue figura en Sporting Cristal y en el presente juega con la Universidad de Concepción de Chile.

La otra cara de la moneda fueron elementos como Daniel Chávez, por ejemplo. En ese entonces, el atacante jugaba en el Brujas de Bélgica y en la cancha dejó en claro que era delantero con mucha movilidad y buena técnica. No obstante, más allá de algunos partidos con la selección mayor en la era Chemo del Solar y al principio del proceso del ‘Tigre’, no mostró mayores luces. También se quedaron en el camino Kerwin Peixoto, Christian Laura y Jesús Rey.

Daniel Chávez se perfilaba como el '9' del futuro de la selección peruana. (Foto: GEC)

La gran final

Los aztecas desembarcaron en Perú sin el cartel de favorito para quedarse hasta el último día del torneo. Tenían como antecedente solo una final, cuando en 1977 cayeron por penales ante la Unión Soviética en el Mundial Sub 20.





La ‘Canarinha’, en cambio, era la vigente campeona de la categoría después que en el 2003 venciera a España, pero además contaba también con otros dos títulos en 1997 y 1999. Ya en la cancha, todo el renombre de la ‘verdeamarelha’ de Anderson y Marcelo quedó minimizado por el juego dinámico y de buen toque de los mexicanos.

El único gol llegó los 31’, cuando Giovanni dos Santos desbordó por la derecha para sacar un centro medido hacia Carlos Vela, quien se tiró palomita para colocar el 1-0. Luego Omar Esparza (32′) y Ever Guzmán (81′) cerraron el partido. Al final fue un 3-0 contundente a favor del conjunto verde.

México llegó con perfil bajo al Mundial, pero finalmente salió campeón. (Foto: GEC)

Estrellas y estrellados

Fueron varios los futbolistas que sacaron chapa de crack en aquel mundial. Entre ellos estaba el delantero mexicano Carlos Vela, quien se consagró como el máximo artillero con cinco dianas. Esto le sirvió para fichar por el Arsenal y empezar a temprana edad su aventura europea. Sin embargo, hoy con 30 años juega en los Los Angeles FC de la Major League Soccer. Él pasó por varios clubes en Europa pero en ninguno pudo ser una figura estelar.

Lo mismo pasó con su compatriota Giovani dos Santos. Su infernal gambeta, su cambio de ritmo y la cola que tenía en el cabello provocaron la comparación con el mismísimo Ronaldinho. Luego de jugar poco en el Barcelona, no pudo asentarse en ningún club del primer mundo futbolístico, tanto así que, con 30 primaveras, regresó al fútbol de su país para defender al América.

Otro futbolista que enamoró a todos fue el brasileño Anderson. El volante tenía velocidad, servicios precisos y una técnica exquisita, pero su techo lo tocó rápidamente, cuando fichó por el Manchester United. Con la camiseta de los ‘Red Devils’ tuvo un rendimiento irregular y de ahí en más no pintó en el Viejo Continente. Hoy, con solo 31 años, es un exjugador, ya que se retiró este año con la camiseta del modesto Adana Demirspo de Turquía.

Todo lo contrario a estos casos ocurrió con el turco Nuri Sahin. Su pegada y visión de juego dejó a los peruanos con la boca abierta, prediciendo así que se convertiría, en algunos años, en una de las gratas revelaciones del fútbol mundial. Y así fue. Jugó en el Borussia Dortmund, Real Madrid y actualmente es una de las figuras de la Bundesliga con el Werder Bremen. El otro destacado fue Marcelo. Aunque no brilló en el ese torneo, el hoy lateral izquierdo del Real Madrid llegó a ser considerado uno de los mejores de su puesto en los últimos años.

La historia curiosa

Otro hecho que llamó la atención fue el falso aterrizaje de emergencia que se dio por parte de un avión Boeing 747 en Piura. En este viajaban 286 pasajeros de Gambia, entre aficionados y turistas. Lo curioso es que la fiscal provincial de turno de Castilla, Carolina Neyra, señaló a Andina que la nave carecía de autorización para sobrevolar espacio aéreo peruano, por lo que su tripulación habría “mentido” a las autoridades del aeropuerto para poder aterrizar de emergencia en dicho terminal. El Jefe de Defensa Civil de Piura, Augusto Zegarra Peralta, señaló que “el falso reporte ocasionó que los hospitales de la ciudad se pongan en alerta verde”. Finalmente los viajeros pudieron disfrutar del Mundial viendo a su selección. Se dice incluso que muchos se quedaron a vivir en el caluroso norte peruano.