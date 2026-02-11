Perú cierra su participación en el Campeonato Panamericano Master de Tenis de Mesa 2026 por todo lo alto.

Del 2 al 7 de febrero se realizó en la ciudad de Asunción el Campeonato Panamericano Master de Tenis de Mesa Asuncion 2026. La delegación peruana conformada por 14 jugadores tuvo una participación destacada en los diferentes eventos como equipos, dobles e individuales.

Sin duda, destaca especialmente la medalla de oro lograda por Amador Nuñez Perea en la categoría individual IV75+, que fue la máxima considerada en este evento.

Pero no fue el único. Las jugadoras peruana que también ganaron medallas fueron Rina González del Riego, Estrella Del Mar, Elizabeth Bravo De Rueda, Ana Cecilia Melendez, Silvana Romero y Johanna Gutiérrez. En total, hubo 4 medallas de plata y 6 de bronce.

Cabe destacar el especial reconocimiento que realizó la Confederación Panamericana de Tenis de Mesa y la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa a nuestro jugador Carlos Martinez Edery, quien con sus 92 años de edad continúa participando en estos eventos y siendo un ejemplo de amor a este deporte.

SOBRE EL AUTOR