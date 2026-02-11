Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú cierra su participación en el Campeonato Panamericano Master de Tenis de Mesa 2026 por todo lo alto.
Perú cierra su participación en el Campeonato Panamericano Master de Tenis de Mesa 2026 por todo lo alto.
Por Redacción EC

Del 2 al 7 de febrero se realizó en la ciudad de Asunción el Campeonato Panamericano Master de Tenis de Mesa Asuncion 2026. La delegación peruana conformada por 14 jugadores tuvo una participación destacada en los diferentes eventos como equipos, dobles e individuales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Hugo Romero asume la dificultad ante Alianza Lima: “Debemos cerrarnos bien atrás y tratar de golpear”
Fútbol mundial

Hugo Romero asume la dificultad ante Alianza Lima: “Debemos cerrarnos bien atrás y tratar de golpear”

Vía FOX One gratis: dónde transmiten Club América vs Olimpia, por la Copa de Campeones de la Concacaf
Mexico

Vía FOX One gratis: dónde transmiten Club América vs Olimpia, por la Copa de Campeones de la Concacaf

Vía Espn online: dónde transmiten, Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026
Fútbol peruano

Vía Espn online: dónde transmiten, Alianza Lima vs. 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026

Cómo ver, Alianza Lima vs. 2 de Mayo: cuándo juegan, horarios y canales TV que transmiten partido por Copa Libertadores
Fútbol peruano

Cómo ver, Alianza Lima vs. 2 de Mayo: cuándo juegan, horarios y canales TV que transmiten partido por Copa Libertadores