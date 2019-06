Perú en el Maracaná: eliminación, bronca y un registro de no poder ganar

El mítico Maracaná, el estadio que le rindió homenaje al impulsor del periodismo deportivo en Brasil hoy es más venerado que el personaje del cual lleva su nombre. Estadio Jornalista Mario Filho es su nombre real pero su denominación se debe al Primoluis Maracana, una especie de loro que abundaba en esa zona de Río de Janeiro y que siempre hacía su aparición en las instalaciones del recinto. Hoy en vías de extinción.



Pero el Maracaná es mucho más que su nombre, es la historia que se ha escrito ahí. Fue construida para el Mundial de 1950 y albergó la dolorosa final para los brasileños, que perdieron el duelo por el título ante Uruguay en el llamado Maracanazo ante 200 mil personas.

En ese escenario la selección peruana jugará este martes ante Bolivia en la segunda jornada del Grupo A de la Copa América. Pero no será la primera vez que la Blanquirroja pise tan distinguido césped. Ya ha jugado ahí en cuatro ocasiones, y en todas ha perdido. Ante los altiplánicos irá por romper ese registro.



En total, Perú ha visitado Río de Janeiro en nueve ocasiones, pero recién en su sexta visita pudo jugar en el Maracaná. En los cinco anteriores, el estadio aún estaba en construcción. Fue en 1957 que se dio el primer partido, este válido por Eliminatorias.

Año Certamen Rival Estadio 1949 Copa América 4-0 Colombia

1-3 Paraguay

4-0 Ecuador

1-7 Brasil

4-3 Uruguay São Januário

São Januário

São Januário

São Januário

General Severiano 1957 Eliminatorias 0-1 Brasil Maracaná 1966 Amistoso 1-3 Brasil Maracaná 1969 Amistoso 2-3 Brasil Maracaná 1978 Amistoso 0-3 Brasil Maracaná

Golazo de Didí y chau Mundial

El primer partido de Perú en el Maracaná fue un duro golpe para Perú. Se jugaba el pase al Mundial de Suecia 1958. La Bicolor se enfrentó a Brasil en duelo directo. El ganador clasificaba, ya que Venezuela, también en el grupo no compitió. En el partido de ida en Lima el resultado final fue 1-1 el 13 de abril de 1957.



La revancha fue en el Maracaná el 21 de abril y fue el golazo de tiro libre de Didí que le dio la victoria a los brasileños. Un disparo que fue denominado como la 'folha seca' (hoja seca) que se coló por el ángulo del pórtico de Rafael Asca.



Didí no nos permitió acudir a Suecia, pero luego, como técnico, nos clasificó al Mundial de México 70. Algo que repitió Ricardo Gareca en la actualidad. En 1986 nos privó de México y en las últimas eliminatorias nos llevó a Rusia.

El gol de Didí que le dio la victoria a Brasil. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) GEC

Preparación mundialista

Antes de que Brasil acuda al Mundial de Inglaterra 1966 pactó dos amistosos con la selección peruana. Los duelos se jugaron el 4 y 8 de junio de ese año. En el primero, disputado en Sao Paulo, el 'Scratch' goleó 4-0. En la revancha, ya en el Maracaná volvió a ganar, esta vez por 3-1 con goles de Fidelis, Tostao y Edu. Brito marcó en propia puerta para el descuento peruano.

Ficha del partido. (Ceroacero.es) Captura

Nada de amistoso

En 1969 Perú, dirigida por Didí, le devolvió la visita que la selección brasileña había hecho a Lima el año anterior (con dos victorias). Primero se enfrentaron en Porto Alegre y Brasil superó a la selección nacional por 2-1. La revancha fue dos días después en el Maracaná.



En solo ocho minutos, Perú ya ganaba 2-0, pero descontó rápidamente Pelé a los 9. Empató Brasil a los 35 vía Tostao y minutos después se desató la bronca. Gerson le cometió falta a 'Chito' La Torre, el defensor Pedro Gonzales reaccionó y golpeó al brasileño, que también reaccionó. Roja para los dos.



Sin embargo, los ánimos no se calmaron. Minutos después de reanudado el juego, Jairzinho golpeó a Chumpitaz y se desató la bronca no solo entre jugadores, sino también comando técnico y periodistas que agredieron a los peruanos. Gallardo recibió una patada del masajista brasileño, Casaretto fue agredido por el portero Félix. El escándalo se prolongó durante 20 minutos.



El segundo tiempo no se iba a jugar, pero tras la mediación del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Joao Havelange, se dio las garantías para que se juegue sin problemas. Finalmente, el elenco local ganó 3-2 gracias a un tanto de Edu.

Imagen del partido disputado en el Maracaná. (Foto: Archivo Histórico de El Comercio) GEC

Rumbo al mundial

Ya clasificados al Mundial de Argentina 1978, Perú y Brasil jugaron su último amistoso antes de viajar a la cita en Río de Janerio. El Maracaná fue el escenario. Un claro 3-0 con goles de Zico y Reinaldo (2) decretó el partido que se disputó en mayo.



Esa es la historia de Perú jugando en el Maracaná. Este martes ante Bolivia buscará su primera victoria, y vaya que lo necesita.