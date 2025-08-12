Este martes se perfila como un día clave para la delegación peruana en los Juegos Panamericanos Junior 2025, con más de una oportunidad de lograr podios. El tiro y la esgrima serán protagonistas desde las primeras horas de la mañana. Ambas disciplinas ya han proporcionado alegrías al país con preseas, y la expectativa es alta para la jornada.

En tiro, las esperanzas recaen en los equipos mixtos. A las 6:30 a.m., Ainhoa Espinoza y Luis Delgado competirán en Pistola de Aire. Más tarde, a las 11:00 a.m., Perú presentará dos duplas en Rifle de Aire: Micaela Arenas y Favio Salas por el equipo 1, y Gracia Núñez y Santiago Alfaro por el equipo 2.

El esgrima tendrá a sus representantes en las categorías de florete y sable. Renzo Fukuda competirá en el Florete individual del Grupo A a las 7:10 a.m. A las 8:25 a.m., en el Sable individual del Grupo C, María Karina Galindo buscará avanzar en la competencia.

El Judo continúa con la participación de dos deportistas en nuevas categorías. Adriano Loo (-90 kg) se enfrentará a Derik Rodríguez a las 8:30 a.m. en los cuartos de final, mientras que Valentino Valdivia (+100 kg) hará lo propio ante Andrey Cohelo a las 9:05 a.m., también en los cuartos de final.

En Gimnasia Rítmica, Samantha Lay completará su participación en las rutinas de Mazas individual y Cinta individual a partir de las 9:30 a.m., buscando una buena clasificación en sus respectivas pruebas.

La tarde será decisiva para el bádminton peruano, con la participación de Adriano Viale en la semifinal. A las 3:40 p.m., Viale se enfrentará al brasileño Deivid Carvalho en un duelo crucial por un lugar en la gran final, con el objetivo de asegurar una medalla para el Perú.

El tenis también tendrá actividad con la participación de dos delegaciones. En la ronda de 32, Alessandro Rubini se enfrentará a Rodolfo De Andreis, mientras que Francesca Maguiña y Nicolás Baena, en la categoría de dobles mixtos, se enfrentarán a Lugo y Álvarez. Ambos buscarán avanzar en sus respectivas categorías.